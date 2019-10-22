Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства

Одной из причин, по словам министра финансов, является то, что люди просто не знают о том, что есть господдержка

Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

«Многие, наверное, просто еще не знают, что есть 380 видов поддержки», — сказал Силуанов, добавив, что узнать о видах поддержки можно в органах социального обеспечения.

«Второе, это, возможно, сложная процедура получения того или иного вида помощи», — сказал министр. «Сейчас уже мы где-то упростили, но где еще остались сложности. Это сложная процедура, потому что нужно доказать, что у тебя такой-то уровень доходов, надо справки брать и так далее. Есть тут соответствующие вопросы», — добавил он. Силуанов также заметил, что государство реализует национальные проекты, которые призваны решить вопрос бедности.