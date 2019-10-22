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Экономика ,  
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Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства
Одной из причин, по словам министра финансов, является то, что люди просто не знают о том, что есть господдержка
Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

«Многие, наверное, просто еще не знают, что есть 380 видов поддержки», — сказал Силуанов, добавив, что узнать о видах поддержки можно в органах социального обеспечения.

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«Второе, это, возможно, сложная процедура получения того или иного вида помощи», — сказал министр. «Сейчас уже мы где-то упростили, но где еще остались сложности. Это сложная процедура, потому что нужно доказать, что у тебя такой-то уровень доходов, надо справки брать и так далее. Есть тут соответствующие вопросы», — добавил он. Силуанов также заметил, что государство реализует национальные проекты, которые призваны решить вопрос бедности.

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По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности живут 19,8 млн россиян (13,5%), следует из последних данных Росстата. Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 19,6 млн человек (13,3%).

Авторы: Мария Бондаренко, Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, бедность
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