Медведев призвал избегать «очковтирательства» при внедрении инноваций

Премьер-министр призвал «не заниматься очковтирательством», формально трактуя необходимость довести число инновационных компаний в России до 50%, и назвал меры, которые должны помочь реальному достижению этой цели

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Перед правительством России стоит задача увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, однако важно избегать формального подхода к выполнению этой задачи. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев ​на заседании правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, передает корреспондент РБК.

По словам премьера, эта тема уже обсуждалась в правительстве и «высветились некоторые нюансы».

«Нужно правильным образом вообще понимать эту цифру, чтобы не заниматься очковтирательством, формальным подходом к созданию подобных компаний», — сказал он.

Эффект от закупки технологических решений и оборудования за границей будет неустойчивым и недолговременным, указал Медведев, поэтому необходимо увеличить количество российских организаций, которые занимаются технологическими инновациями на постоянной основе, и способствовать тому, чтобы появлялись собственные сильные инновационные компании.

Для этого он предлагает расширять меры по поддержке таких компаний — как стартапов, так и «состоявшихся компаний». «Состоявшимся компаниям-лидерам помочь максимально быстро нарастить объемы продаж с помощью льготных кредитов, с помощью софинансирования на исследования и разработки и с помощью поддержки венчурного финансирования», — указал Медведев.

Вторым направлением должно стать развитие сектора инжиниринговых компаний, которые станут связующим звеном между разработчиками и заказчиками, продолжил премьер.

Третьим направлением он назвал улучшение делового климата для инновационных компаний, что которых «излишние регулятивные барьеры могут оказаться просто смертельными». И наконец, необходимо стимулировать спрос на инновации со стороны крупных компаний — и особенно госкомпаний. «От этого должны быть поставлены в зависимость ключевые показатели их эффективности», — считает премьер.

О том, что совершение технологического прорыва должно стать приоритетной целью для России, неоднократно говорил президент Владимир Путин. Эта тема стала одной из приоритетных в его послании Федеральному собранию в марте 2018 года, а также фигурирует в экономической программе, представленной после выборов (новый майский указ).

Президент также говорил, что без технологического прорыва Россия рискует «реально отстать». Военный потенциал позволит России «просидеть» максимум два-три десятилетия, отмечал он.