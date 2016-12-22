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Власти Индонезии оценили ущерб от землетрясения и цунами в $911 млн
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Власти Индонезии оценили ущерб от землетрясения и цунами в $911 млн
Экономика, 06:07
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Власти Индонезии оценили ущерб от землетрясения и цунами в $911 млн
Землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло на индонезийском острове Сулавеси, и последующее за ним цунами нанесло государству ущерб на сумму не менее $911 млн. В результате происшествия погибли 2256 человек
Фото: Dita Alangkara / AP

Национальное индонезийское агентство по предотвращению стихийных бедствий (BNPB) подсчитало, что случившееся в сентябре на острове Сулавеси землетрясение и последующее за ним цунами принесли государству ущерб на 13,82 трлн индонезийских рупий ($911 млн), сообщает газета The Jakarta Post.

По последним данным, как указывает издание, в результате стихийного бедствия погибли 2256 человек, 4612 получили ранения, без крова остались более 223,7 тыс. жителей региона. Землетрясение и цунами затронули города Палу, Дунгала, Сиги и Париги Мутун.

Стихия, по оценкам индонезийских властей, повредила 68451 дом, 327 мест отправления культа (церкви, храмы, молитвенные дома и др.), 265 школ, 78 офисов и 362 магазина.

«Мы ожидаем, что потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут увеличиваться, поскольку используемые нами данные носят временный характер», — отмечается при этом в заявлении представителя местного агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho). В сумму 13,82 трлн индонезийских рупий, по его данным, в том числе, входят 1,99 трлн рупий «упущенных доходов» ($131 млн) и 7,83 трлн рупий материального ущерба ($515,5 млн).

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Наибольший урон, как указал Нугрохо, был нанесен жилому сектору. «Почти все здания вдоль побережья залива в Палу разрушены, либо сильно повреждены», — сообщил он, отметив также, что разжижение грунтов в жилых районах в Петбо, Йона Оге и Сибалая также привело к разрушению тысяч домов.

Для восстановления и реконструкции всех этих зданий, как подсчитали в индонезийском ведомстве, потребуется более 10 трлн рупий ($658 млн). «Это будет непростая задача, но центральное правительство и региональная администрация готовы к восстановлению», — добавил Нугрохо, подчеркнув, что теперь местные власти будут руководствоваться принципом «строить лучше и безопаснее».

​Землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси произошли 28 сентября. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Индонезия , землетрясение , ущерб
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