Инвесторы спрогнозировали скачок цен на нефть после ударов США по Ирану

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После ударов США по ядерным объектам Ирана на мировых рынках может произойти скачок цен на нефть, предупреждают опрошенные Reuters инвесторы.

Рынки могут отреагировать незамедлительно после их открытия, это приведет к росту цен на нефть, а люди будут искать безопасные активы, говорят собеседники агентства.

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил об ударах, инвесторы ожидали, что вмешательство Вашингтона наиболее вероятно приведет к распродаже акций. Спрос на доллар и другие активы-убежища, по их прогнозам, должен вырасти после начала торгов.

Тем не менее, на данный момент сохраняется большая неопределенность относительно хода конфликта, говорят инвесторы.

«Я думаю, что рынки поначалу будут встревожены, и я думаю, что нефть откроется ростом», — сказал Reuters главный инвестиционный директор Potomac River Capital Марк Спиндель.

По его мнению, рынки, охватит неопределенность, поскольку «американцы по всему миру окажутся в уязвимом положении». «Это повысит неопределенность и волатильность, особенно на рынке нефти», — считает инвестдиректор.

Тем не менее, у инвесторов еще есть время на осмысление ситуации, добавил Спиндель.

Ключевым фактором беспокойства на рынках будет потенциальное влияние событий на Ближнем Востоке на цены на нефть и, таким образом, на инфляцию, пишет Reuters . Рост инфляции может ослабить доверие потребителей и уменьшить вероятность краткосрочного снижения процентных ставок.

«Это добавляет новый сложный уровень риска, который нам придется учитывать и на который нам придется обращать внимание», — говорит Джек Эблин, главный инвестиционный директор Cresset Capital. «Это определенно повлияет на цены на энергоносители и, возможно, на инфляцию», — пояснил он.

Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group, согласился, что цены на нефть, вероятно, подскочат на фоне новостей об американских ударах. Вместе с тем, собеседник издания ожидает, что стоимость нефти выравняется через несколько дней, поскольку Иран может начать искать пути продвижения к мирному соглашению с Израилем и Соединенными Штатами.

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