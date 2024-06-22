Аргентинцы стали меньше есть говядину из-за экономического спада

В связи с экономическим спадом из-за реформ Милея аргентинцы стали есть меньше традиционной еды — говядины. Это связывают со снижением покупательской способности. Экспорт вырос, но осложняется падением мировых цен

В Аргентине, которая известна своей культурой потребления говядины, в частности, стейков, стали есть меньше данного вида мяса, следует из отчета Торгово-промышленной палаты Республики по мясу и производным продуктам (Ciccra).

Так, за период с января по май этого года показатель потребления говядины на душу населения эквивалентен около 44 кг в год, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,3 кг в год). Reuters отмечает, что в 1950-х этот показатель достигал 100 кг в год.

Президент Ciccra Мигель Скьярити заявил о продолжающемся снижении покупательской способности у аргентинцев, оценив, что потребление мяса останется на низком уровне. «Ситуация сейчас критическая. Потребители принимают решения, думая только о своих кошельках», — сказал он.

Одна из местных жительниц заявила Reuters, что готова отказаться от других покупок, таких как чистящие средства, но не от говядины. «Говядина — неотъемлемая часть аргентинского рациона, это все равно, что для итальянцев отказаться от макарон», — говорит она.

В то же время производители отмечают спад потребления говядины и переход на более дешевое мясо, например, свинину или курицу. Агроном, владелец фермерского бизнеса по производству зерна и домашнего скота Луис Марчи связывает это с инфляцией и экономическим спадом.

Другой владелец ранчо, Гильермо Трамонтини, подчеркнул, что затраты на сырье возросли из-за засухи, которая в прошлом году поразила многие стада. «Говядина не такая уж дорогая, но покупательная способность населения сильно снизилась», — сказал он, добавив, что фермеры были осторожны с капитальными затратами, чтобы избежать увольнения работников.

Из-за сокращения внутреннего потребления говядины, ее экспорт вырос, однако и здесь ситуацию нельзя назвать позитивной из-за снижения мировых цен. «Экспортный сектор переживает очень трудные времена, несмотря на то, что он продолжает экспортировать большие объемы. Цены на международном рынке сильно упали», — говорит Скьярити.

Reuters отмечает, что на сегодняшний день крупнейшим покупателем аргентинской говядины является Китай, но он импортирует более дешевые отрубы, которые не используются внутри страны.

Инфляция в Аргентине в годовом исчислении приближается к 300% на фоне реформ возглавившего в минувшем декабре страну «экономиста с бензопилой» Хавьера Милея, который в числе прочего отменил заморозку цен на говядину. В марте ее потребление составило рекордно низкие за последние 30 лет 42,6 кг на душу населения.

Согласно отчету Исследовательского и учебного центра центральных рабочих Аргентины (Cifra-CTA), опубликованному 29 апреля, покупательная способность аргентинцев с минимальной заработной платой упала на треть (34,1%), с тех пор как Милей вступил в должность. Она снизилась на 44,7% по сравнению с показателями ноября 2019 года и на 57,7% по сравнению с ноябрем 2015-го.

В то же время реформы Милея дали первый результат — месячная инфляция стала замедляться и в апреле достигла 8,8%, снизившись на 2,2%. Тем не менее, в Аргентине продолжаются протесты против реформ.