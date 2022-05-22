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В Минэкономики Германии предложили ликвидировать газовую сеть

Статс-секретарь ведомства Патрик Грайхен попросил представителей коммунальных хозяйств спланировать работу по демонтажу сети. Однако его предложение подверглось критике
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Министерство экономики и защиты климата Германии предложило постепенно ликвидировать газовую сеть. Статс-секретарь ведомства Патрик Грайхен на мероприятии на прошлой неделе попросил представителей коммунальных хозяйств спланировать работу по демонтажу сети, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на участников мероприятия.

Такую необходимость он мотивировал планами по декарбонизации немецкой экономики. «Разумеется, в 2045 году газа в сетях больше не будет», — сказал он.

До сих пор энергетический сектор исходил из того, что страна, постепенно отказываясь от атомной энергетики и угольных электростанций, продолжит использовать газопроводы и будет постепенно переходить на углеродно-нейтральные виды топлива, такие как водород, биогаз и синтетический метан. Но переход с газа на водород в отоплении Грайхен назвал «мечтаниями».

Планы Минэкономики, однако, подверглись критике. Глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг счел нецелесообразным демонтаж сетей. «Это обесценит существующую инфраструктуру, которая стоит несколько сотен миллиардов евро», — указал он. По его словам, подобные планы — «все равно что надеть узду на лошадь сзади». «Миллионы домохозяйств подключены к сетям, в первую очередь они нуждаются в жизнеспособной перспективе», — сказал он, продолжив, что по этим сетям можно качать углеродно-нейтральные газы для потребителей. Излишне перекрывать пути, которые потом понадобятся, полагает Либинг. Он также усомнился в возможности перехода с газового отопления в 2024 году на тепловые насосы. Глава Немецкой научно-технической ассоциации газа и воды Геральд Линке указал на дороговизну перехода на тепловые насосы. По его мнению, планы Грайхена «обусловлены идеологией».

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Фото:Matthias Rietschel / AP

Отвергли планы министерства и в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), сочтя демонтаж сетей «абсолютно контрпродуктивным»: они снабжают энергией 20 млн домохозяйств и 1,8 млн компаний. «Газораспределительные сети являются важной частью нашей будущей энергетической системы и повышают устойчивость всей системы газоснабжения», — отметила глава BDEW Керстин Андреэ. Целью правительства должна оставаться постепенная замена природного газа водородом и другими нейтральными газами.

Немецкое энергетическое агентство DENA, учредителем которого является Минэкономики, согласно с предложением статс-секретаря. Согласно прогнозам DENA, к 2045 году потребление газа должно сократиться примерно на треть.

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Ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер говорил, что Германия сможет преодолеть зависимость от российского газа по меньшей мере через два года. По его словам, эмбарго будет означать «два с половиной года простоя на производстве в центральных сферах с соответствующим влиянием на значительную часть промышленности».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял о возможности устранить зависимость от российской нефти в течение года, но для отказа от газа стране, по его мнению, понадобится больше времени. Это он связывал в том числе с отсутствием в Германии инфраструктуры для поставок других энергоносителей.

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Елена Чернышова
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