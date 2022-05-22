Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты

Она указала на риски вложения в криптовалюты и сочла лучшей альтернативой цифровое евро, которое банк планирует реализовать в ближайшие четыре года

Криптовалюты ничем не подкреплены и их следует регулировать, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Bloomberg.

«Моя очень скромная оценка состоит в том, что это ничего не стоит, оно ни на чем не основано, у него нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — сказала она.

Лагард добавила, что ее беспокоят люди, которые не понимают рисков вложения в криптовалюты и могут потерять все. «Поэтому я считаю, что это должно регулироваться», — отметила глава европейского ЦБ.

Она рассказала, что в отличие от своего сына не вкладывалась в криптоактивы. В то же время Лагард посчитала достойной заменой цифровое евро, которое банк может запустить в ближайшие четыре года.

20 января Банк России предложил запретить оборот и майнинг криптовалют, а также организацию операций в стране. Регулятор посчитал, что их используют для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.

Минфин в ответ предложил проводить операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. При этом ведомство поддержало запрет на использование криптоактивов для платежей.

Читайте на РБК Pro Pro Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Статьи Pro Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Статьи Pro Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции

В марте депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил регулировать криптовалюты и предоставлять инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств. налоговые льготы и меры господдержки, а также возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и льготный режим налогообложения криптовалют.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал пакет предложений. Центробанк посчитал, что массовая покупка криптовалют приведет к использованию в качестве средства платежа и заместит рубль.

В то же время член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Паннета вспомнил, что криптовалюты считают надежной формой «валюты, свободной от общественного контроля». Однако отметил, что они слишком рискованны для того, чтобы быть платежным средством и их нельзя конвертировать по номиналу в государственные деньги.

