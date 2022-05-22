Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты
Криптовалюты ничем не подкреплены и их следует регулировать, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Bloomberg.
«Моя очень скромная оценка состоит в том, что это ничего не стоит, оно ни на чем не основано, у него нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — сказала она.
Лагард добавила, что ее беспокоят люди, которые не понимают рисков вложения в криптовалюты и могут потерять все. «Поэтому я считаю, что это должно регулироваться», — отметила глава европейского ЦБ.
Она рассказала, что в отличие от своего сына не вкладывалась в криптоактивы. В то же время Лагард посчитала достойной заменой цифровое евро, которое банк может запустить в ближайшие четыре года.
20 января Банк России предложил запретить оборот и майнинг криптовалют, а также организацию операций в стране. Регулятор посчитал, что их используют для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.
Минфин в ответ предложил проводить операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. При этом ведомство поддержало запрет на использование криптоактивов для платежей.
В марте депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил регулировать криптовалюты и предоставлять инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств. налоговые льготы и меры господдержки, а также возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и льготный режим налогообложения криптовалют.
Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал пакет предложений. Центробанк посчитал, что массовая покупка криптовалют приведет к использованию в качестве средства платежа и заместит рубль.
В то же время член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Паннета вспомнил, что криптовалюты считают надежной формой «валюты, свободной от общественного контроля». Однако отметил, что они слишком рискованны для того, чтобы быть платежным средством и их нельзя конвертировать по номиналу в государственные деньги.