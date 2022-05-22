Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт Политика, 02:50
За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров Общество, 02:48
Захарова рассказала о попытках вербовки дипломатов спецслужбами Запада Политика, 02:22
Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты Экономика, 02:02
Экс-посол сообщил об обмане США относительно вступления Украины в НАТО Политика, 01:34
Решетников призвал решать вопросы логистики для «разворота» России к Азии Политика, 01:00
ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах Общество, 00:56
Власти ДНР и ЛНР снизили курс гривны до 2 рублей Экономика, 00:47
Скандалы и позор «Спартака» вместо чемпионства. Чем запомнился сезон РПЛ Спорт, 00:46
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции Общество, 00:31
Вучич заявил о сопротивлении санкциям против Москвы «сколько сможет» Политика, 00:17
Глава генштаба США потребовал обновления армии из-за угрозы конфликта Политика, 00:10
Итальянский премьер заверил Зеленского во всесторонней поддержке Политика, 21 мая, 23:44
Пушилин сообщил о гибели военных ВСУ при попытке подрыва на «Азовстали» Политика, 21 мая, 23:25
Экономика ,  
0 

Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты

Она указала на риски вложения в криптовалюты и сочла лучшей альтернативой цифровое евро, которое банк планирует реализовать в ближайшие четыре года

Криптовалюты ничем не подкреплены и их следует регулировать, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Bloomberg.

«Моя очень скромная оценка состоит в том, что это ничего не стоит, оно ни на чем не основано, у него нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — сказала она.

Лагард добавила, что ее беспокоят люди, которые не понимают рисков вложения в криптовалюты и могут потерять все. «Поэтому я считаю, что это должно регулироваться», — отметила глава европейского ЦБ.

Она рассказала, что в отличие от своего сына не вкладывалась в криптоактивы. В то же время Лагард посчитала достойной заменой цифровое евро, которое банк может запустить в ближайшие четыре года.

Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Финансы
Фото:Егор Алеев / ТАСС

20 января Банк России предложил запретить оборот и майнинг криптовалют, а также организацию операций в стране. Регулятор посчитал, что их используют для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.

Минфин в ответ предложил проводить операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. При этом ведомство поддержало запрет на использование криптоактивов для платежей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: МИФ Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер
Статьи
Pro
Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции

В марте депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил регулировать криптовалюты и предоставлять инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств. налоговые льготы и меры господдержки, а также возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и льготный режим налогообложения криптовалют.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал пакет предложений. Центробанк посчитал, что массовая покупка криптовалют приведет к использованию в качестве средства платежа и заместит рубль.

В ЦБ сравнили инвестиции в криптовалюты с финансовой пирамидой
Финансы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В то же время член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Паннета вспомнил, что криптовалюты считают надежной формой «валюты, свободной от общественного контроля». Однако отметил, что они слишком рискованны для того, чтобы быть платежным средством и их нельзя конвертировать по номиналу в государственные деньги.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Жанна Антохина
криптовалюты регулирование ЕЦБ
Материалы по теме
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Финансы
WSJ узнала о плане ЕС по санкциям против ВТБ и криптоактивов
Политика
Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты в психбольнице
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter