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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,02%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года
Рост промышленности в феврале 2019 года ускорился до 4,1%, максимума с 2017 года. Такая динамика стала очередной статистической неожиданностью для экономистов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Промышленное производство в феврале выросло на 4,1% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил в понедельник Росстат. В последние месяцы промпроизводство росло лишь на 1–2%, а нынешнее ускорение стало максимальным с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор темпы роста такого уровня не достигали.

Рост оказался заметно выше консенсус-прогноза Bloomberg: аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали рост на 1,5%. Главное отличие февральской промышленной статистики от данных прошлых месяцев — ускорение роста обрабатывающих производств. В ноябре–декабре этот сектор стагнировал, а в начале года и вовсе перешел к сокращению (снижение на 1% в январе к январю прошлого года).

В феврале же обрабатывающие производства выросли на 4,6%, почти достигнув темпов роста в секторе добычи полезных ископаемых, который в основном и поддерживает рост промышленности. Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти не окажет значимого влияния на показатели добывающей промышленности в 2019 году, пишет в обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Добывающий сектор вырос на 5,1% в феврале, водоснабжение, сбор и утилизация отходов — на 1,8%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром упало на 1,1%. Из крупных несырьевых товаров сильный прирост выпуска показали, в частности, мясо (+14,8%) и мясные полуфабрикаты (+12,5%). Примерно на 30% выросло производство пассажирских и грузовых железнодорожных вагонов.

23 февраля и пауза в нацпроектах

  • Данные Росстата расходятся с его же оценками деловой активности и индексом менеджеров по закупкам (PMI), отмечает Полевой. «Вместе с высокой волатильностью данных это может быть признаком низкого качества данных в ежемесячной динамике», — пишет он. Но если доверять им, то статистика может говорить о том, что «повышение НДС в 2019 году, рост инфляции, ослабление внутреннего и внешнего спроса, а также ужесточение денежно-кредитной политики могли оказать лишь временное и умеренное негативное влияние на динамику индекса промышленного производства».
  • Явных факторов для роста обработки пока нет, так как регионы еще не расходуют деньги на нацпроекты, рассуждает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Регионы пока потратили «совсем немного» денег, полученных от федерального центра на реализацию нацпроектов, заявил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев. Это «объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность».
  • Частично рост может объясняться дополнительным рабочим днем в феврале этого года, считает главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. Традиционно 23 февраля становится дополнительным выходным в России, но в 2019 году выходной в честь праздника, выпавшего на субботу, власти перенесли на май.
  • «Все это похоже на разовый фактор. Мы много раз такое видели», — описывает рывок в промышленности Мурашов. Роль дополнительного рабочего дня не настолько велика, подчеркивает он: по данным Росстата, рост промышленности с исключением сезонного и календарного факторов также оказался сильно выше, чем в прошлые месяцы. Нынешняя динамика может объясняться низкой базой февраля прошлого года и спецификой учета производства машин и оборудования. Кроме того, возможно частичное изменение методологии: Росстат скорректировал номенклатуру товаров, следует из опубликованных в понедельник данных.
  • Дополнительный рабочий день может дать прирост максимум на 1 п.п., говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая ожидала роста промышленности на 1,5%. Скорее всего, рост связан с очередным мегапроектом, но если раньше такие случаи объяснялись строительством Крымского моста или газопровода «Сила Сибири», то сейчас четкого понимания нет. «Такой всплеск может быть связан только с выполнением какого-то крупного заказа. Мне не кажется нормальным, что экономика, которая достаточно прогнозируема в последние месяцы, показывает такое сильное изменение в феврале», — отмечает Орлова.
  • Дополнительный рабочий день принес 1 п.п. роста, производство вагонов — еще 1,5 п.п., оценивает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Но ни корпоративные кредиты, ни бюджетные расходы не показывали сильного роста, поэтому ускорение промышленности не является масштабным.

Не первый сюрприз

Один из последних показателей Росстата, который удивил экономистов, — рост инвестиций по итогам 2018 года. В конце января Росстат резко пересмотрел динамику строительства в 2018 году: как оказалось, за 11 месяцев оно выросло на 5,7% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) вместо ранее опубликованных 0,5%, а по итогам всего года — на 5,2%, что стало рекордом за десять лет. Пересмотр во много был связан с учетом инвестиций в Ямало-Ненецком автономном округе, где в прошлом году НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ». Такой результат привел к ускорению ВВП в 2018 году до 2,3%, хотя даже Минэкономразвития прогнозировало рост только на 1,8%.

Данные по промышленности, которые публикует Росстат, нельзя считать окончательными. Так, в апреле прошлого года ведомство значительно улучшило свои прошлые данные по росту промышленности, объяснив это первоначальными пессимистичными оценками со стороны предприятий, которые подают о​тчетность. После этого Росстат предложил изменить схему подачи отчетности и дать компаниям больше времени на это.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Росстат, промышленность
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