Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года

Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года

Рост промышленности в феврале 2019 года ускорился до 4,1%, максимума с 2017 года. Такая динамика стала очередной статистической неожиданностью для экономистов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Промышленное производство в феврале выросло на 4,1% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил в понедельник Росстат. В последние месяцы промпроизводство росло лишь на 1–2%, а нынешнее ускорение стало максимальным с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор темпы роста такого уровня не достигали.

Рост оказался заметно выше консенсус-прогноза Bloomberg: аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали рост на 1,5%. Главное отличие февральской промышленной статистики от данных прошлых месяцев — ускорение роста обрабатывающих производств. В ноябре–декабре этот сектор стагнировал, а в начале года и вовсе перешел к сокращению (снижение на 1% в январе к январю прошлого года).

В феврале же обрабатывающие производства выросли на 4,6%, почти достигнув темпов роста в секторе добычи полезных ископаемых, который в основном и поддерживает рост промышленности. Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти не окажет значимого влияния на показатели добывающей промышленности в 2019 году, пишет в обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Добывающий сектор вырос на 5,1% в феврале, водоснабжение, сбор и утилизация отходов — на 1,8%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром упало на 1,1%. Из крупных несырьевых товаров сильный прирост выпуска показали, в частности, мясо (+14,8%) и мясные полуфабрикаты (+12,5%). Примерно на 30% выросло производство пассажирских и грузовых железнодорожных вагонов.