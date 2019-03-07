Инфляция разогналась до 5,2%

Росстат подсчитал, насколько выросли потребительские цены в феврале

Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2 с 5% в январе, сообщил Росстат. Тем не менее это временное ускорение, которое предсказывали эксперты

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рост потребительских цен в феврале составил 5,2% по сравнению с февралем прошлого года, сообщил Росстат. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 5,5%, на непродовольственные товары — на 4,6%.

В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,4% по сравнению с 1% в январе. За январь—февраль 2019 года цены выросли на 1,5%. Инфляция в феврале оказалась на уровне ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg, составлял как раз 5,2%.

Сильнее всего поднялись цены на фрукты и овощи:

помидоры подорожали на 16,6% по сравнению с январем,

огурцы — на 14,8%,

капуста — на 8,4%,

лук — на 5%.

Незначительно снизились цены на мясо: на 1,3% подешевела курица, на 1,2% — свинина.

Лекарства подорожали

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали лекарства и медицинские товары:

например, валидол стал дороже на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем,

«Линекс» — на 2,3%.

До 1% составил рост цен на мониторы и телевизоры, смартфоны, кухонную бытовую технику, мебель, одежду, парфюмерию и косметику, сигареты.

Цены на бензин в феврале снизились на 0,2% после роста на 0,8% в январе. Вместе с тем на 4,5% снизились цены на газомоторное топливо.

В годовом выражении (по сравнению с февралем 2018 года) сильнее всего подорожал сахар — на 30,2%, яйца — на 20,5%, мясо — на 10,8%, фрукты и овощи — на 9,1%.

Временное ускорение

С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Как отмечают в ЦБ, цены умеренно отреагировали на рост НДС. Инфляция ускорилась с 4,3% в декабре 2018 года до 5% в январе и 5,2% в феврале. У ЦБ пока нет причин повышать ключевую ставку, считают экономисты. Инфляционные ожидания начали снижаться, повышение инфляции в начале года воспринимается как временное, отмечается в материалах ЦБ.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в первом полугодии 2019 года и в дальнейшем будет снижаться к цели ЦБ вблизи 4%», — сообщил регулятор. Ранее ЦБ прогнозировал, что на пике в марте​—апреле инфляция ускорится до 5,5–6%. Минэкономразвития ожидает разгона годовой инфляции до 5,5–5,7% в марте—мае.

Ожидания по поводу влияния роста НДС на цены, которые звучали в конце 2018 года, были завышены, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Эффект от роста НДС оказался гораздо более сдержанным. Скорее всего, пиковое значение инфляции вблизи 6% будет в конце апреля — начале мая», — сказал он РБК.

Вместе с тем весной рубль может вернуться в девальвационный канал, что отразится на ускорении роста потребительских цен, говорит Покатович.

Полностью оценить влияние повышения НДС на цены можно будет не ранее апреля, отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Многие компании планировали повысить цены в марте. Но в условиях слабого спроса ретейлеры скорее предпочтут пожертвовать частью маржи, чем снизить продажи. Поэтому не стоит ожидать сильного всплеска инфляции в марте», — сказал аналитик. По его словам, общий вклад повышения НДС в рост цен составит 0,5–0,7 п.п. в 2019 году. В результате, по прогнозу Райффайзенбанка, инфляция в конце года составит 4,5%.