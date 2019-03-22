Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов

Первый вице-премьер Антон Силуанов упрекнул регионы за низкое кассовое исполнение национальных проектов. Освоение средств находится на уровне ниже 10%, заявил ранее министр экономики Максим Орешкин

Антон Силуанов и Максим Орешкин (справа) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Уровень освоения средств при исполнении национальных проектов в регионах низкий, признал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе селекторного совещания с субъектами Федерации, хотя все условия для проведения конкурсных процедур и заключения договоров для финансирования созданы.

«Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации», — сказал Силуанов, заметив, что речь идет о региональных и местных бюджетах.

Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в Госдуме 6 марта, сообщил, что «фактическое расходование средств находится ниже 10%».

Минфин в конце 2018 года довел до каждого региона уведомление о бюджетных ассигнованиях, которые являются основанием для заключения контрактов. Правительство готово идти навстречу регионам при заключении контрактных обязательств на срок шесть лет. Для этого, по словам Силуанова, потребуется одобрение проектного комитета по национальным проектам и кабинета министров.