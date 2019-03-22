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Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов
Первый вице-премьер Антон Силуанов упрекнул регионы за низкое кассовое исполнение национальных проектов. Освоение средств находится на уровне ниже 10%, заявил ранее министр экономики Максим Орешкин
Антон Силуанов и Максим Орешкин (справа) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Уровень освоения средств при исполнении национальных проектов в регионах низкий, признал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе селекторного совещания с субъектами Федерации, хотя  все условия для проведения конкурсных процедур и заключения договоров для финансирования созданы.

«Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации», — сказал Силуанов, заметив, что речь идет о региональных и местных бюджетах.

Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в Госдуме 6 марта, сообщил, что «фактическое расходование средств находится ниже 10%».

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Минфин в конце 2018 года довел до каждого региона уведомление о бюджетных ассигнованиях, которые являются основанием для заключения контрактов. Правительство готово идти навстречу регионам при заключении контрактных обязательств на срок шесть лет. Для этого, по словам Силуанова, потребуется одобрение проектного комитета по национальным проектам и кабинета министров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с реализацией национальных проектов затягивать нельзя, поскольку «там колоссальный объем задач и довольно сжатые сроки». Правительство предусмотрело в федеральном бюджете в 2019 году около 600 млрд руб. на трансферты регионам для реализации этих целей. «Но при этом, по данным Федерального казначейства, из этих денег потрачено регионами совсем немного», — отметил Медведев.

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Премьер-министр дал поручение главам регионов проводить конкурсы, как только получено ​уведомление о предоставлении трансферта. «Можно проводить конкурсы в самом начале года. На тех правовых основаниях, которые дает федеральный бюджет, можно проводить конкурсные процедуры и заключать договоры, а не ждать каких-то других решений», — заявил глава правительства.

Премьер также подчеркнул, что правила о контрактной системе должны быть упрощены, чтобы регионы могли начинать расходовать средства как можно быстрее. «Сейчас с учетом огромных денег на национальные проекты и колоссальных задач эта система нуждается в упрощении», — сказал Дмитрий Медведев.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, Минфин, нацпроекты
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