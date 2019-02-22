Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда

Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда

Предоставление трудовым инспекциям права привлекать приставов для взыскания долгов по зарплате без решения суда станет ограничением для предпринимателей, уверен глава РСПП Александр Шохин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бизнес не поддерживает законопроект Минтруда о принудительном взыскании у работодателей долгов по зарплате на основании предписаний трудовых инспекций. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, представляющий работодателей на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Минтруд предлагает наделить трудовые инспекции правом без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания у работодателя начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты. За работодателем сохраняется возможность обжаловать решение трудовой инспекции в суде.

Работодатели понимают свою ответственность за своевременную выплату зарплаты, но вынуждены высказать отрицательное отношение к инициативе Минтруда, заявил Шохин. По его словам, меры ускоренного принудительного взыскания средств для выплаты долгов с зарплаты уже предусмотрены действующим законодательством. Например, решения комиссии по трудовым спорам имеют силу судебных приказов.

«Мы считаем, что нельзя допускать такого безмерного, безграничного расширения поводов для внесудебного списания средств со счетов клиентов банков на основе административных решений, так как это является существенным ограничением предпринимательской деятельности и вмешательством в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов», — заявил глава РСПП.

Шохин также напомнил, что действующее законодательство предусматривает

административную и уголовную ответственность работодателя за невыплату зарплаты.