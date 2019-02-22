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Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда
Предоставление трудовым инспекциям права привлекать приставов для взыскания долгов по зарплате без решения суда станет ограничением для предпринимателей, уверен глава РСПП Александр Шохин
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бизнес не поддерживает законопроект Минтруда о принудительном взыскании у работодателей долгов по зарплате на основании предписаний трудовых инспекций. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, представляющий работодателей на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Минтруд предлагает наделить трудовые инспекции правом без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания у работодателя начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты. За работодателем сохраняется возможность обжаловать решение трудовой инспекции в суде.

Работодатели понимают свою ответственность за своевременную выплату зарплаты, но вынуждены высказать отрицательное отношение к инициативе Минтруда, заявил Шохин. По его словам, меры ускоренного принудительного взыскания средств для выплаты долгов с зарплаты уже предусмотрены действующим законодательством. Например, решения комиссии по трудовым спорам имеют силу судебных приказов.

«Мы считаем, что нельзя допускать такого безмерного, безграничного расширения поводов для внесудебного списания средств со счетов клиентов банков на основе административных решений, так как это является существенным ограничением предпринимательской деятельности и вмешательством в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов», — заявил глава РСПП.

Шохин также напомнил, что действующее законодательство предусматривает
административную и уголовную ответственность работодателя за невыплату зарплаты.

Прежде чем принимать новые меры, необходимо проанализировать уже действующие и отказаться от неэффективных, сказал глава РСПП. «Анализ причин невыплаты заработной платы, о чем мы говорили неоднократно, сейчас отсутствует», — указал он.

В то же время профсоюзы законопроект поддержали. «Курс, который взяло правительство этим законопроектом, правильный, и мы его поддерживаем», — сказал на заседании РТК глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила до 26 февраля представить в правительство предложения о проработке механизмов смягчения административной нагрузки на бизнес.

Согласно результатам анализа Минтруда многие обращаются с жалобами на невыплаты зарплаты в трудовые инспекции, а не в суд «в том числе в связи с тем, что работники не обладают специальными юридическими знаниями, необходимыми для соблюдения установленной процедуры для обращения в суд», писал РБК. Министерство считает, что предлагаемый механизм создает дополнительные к судебным возможности для погашения долгов, но не повлечет за собой дублирование полномочий судебных органов трудовыми инспекциями.

Автор: Юлия Старостина
Теги: РСПП, долги по зарплате
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