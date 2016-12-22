Минтруд решил настоять на взыскании долгов по зарплате без суда

Минтруд подготовил новую версию законопроекта о принудительном взыскании долгов компаний по зарплате. Ведомство предлагает осуществлять его без решения суда. Инициатива вызвала возражения бизнеса и Минэкономразвития

Здание Министерства труда и социальной защиты РФ (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Минтруд скорректировал законопроект, расширяющий полномочия трудовых инспекторов при погашении задолженности компаний по зарплате перед работниками. Министерство предлагает разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания у работодателя начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты — этот законопроект (.pdf) опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Минтруд сообщил РБК, что по законопроекту «завершается процедура межведомственного согласования».

Суть инициативы

Законопроект меняет формат взыскания с компаний задолженности по зарплате. Если работодатель не погасил долг по зарплате в срок, указанный в предписании трудовой инспекции, то инспектор сможет оформить исполнительный документ в соответствии с 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и направить его Федеральной службе судебных приставов (ФССП), следует из законопроекта. Сейчас приставы имеют право взыскивать долг по зарплате лишь после решения суда.

Копию исполнительного документа получит и работодатель, в течение десяти дней он сможет обжаловать решение трудового инспектора в суде. Судебный пристав в течение двух месяцев должен будет взыскать задолженность у работодателя, говорится в законопроекте.

Предлагаемый механизм создает дополнительные к судебным возможности для погашения долгов, но не повлечет за собой дублирование полномочий судебных органов трудовыми инспекциями, отмечает Минтруд в пояснительной записке. Согласно результатам анализа ведомства, значительная часть работников обращаются с жалобами на невыплаты зарплаты в трудовые инспекции, а не в суд, «в том числе в связи с тем, что работники не обладают специальными юридическими знаниями, необходимыми для соблюдения установленной процедуры для обращения в суд».

По данным Росстата, на 1 октября суммарная задолженность по зарплате составила 3,1 млрд руб. За первое полугодие 2018 года в Роструд поступило 83,7 тыс. обращений граждан в связи с задолженностью по зарплате. Федеральная трудовая инспекция провела 17,7 тыс. проверок по оплате труда. За январь—июнь трудовые инспекторы добились погашения долгов по зарплате в размере 6,53 млрд руб. перед более чем 256 тыс. работников, приводит данные Минтруд.

Спорное предложение

Инициативу, которая рассматривалась на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК), поддержала профсоюзная сторона комиссии, сказала РБК заместитель председателя ФНПР Нина​ Кузьмина. РТК — координационный орган правительства, в котором участвуют стороны профсоюзов и работодателей. Координатором правкомиссии выступает вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

«Суды перегружены этими вопросами, судебный департамент тоже перегружен, поэтому расширение полномочий трудовой инспекции в части восстановления нарушенных прав работников было бы хорошо», — отметила Кузьмина.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2017 год в судах первой инстанции было рассмотрено более 462 тыс. дел о взыскании невыплаченной зарплаты и других трудовых выплат. В большинстве дел (почти 450 тыс.) требования истцов были удовлетворены, следует из пояснительной записки к законопроекту Минтруда.

Но бизнес выступил против расширения полномочий трудовой инспекции. Предлагаемый порядок взыскания задолженности может затянуться для работника более чем на полтора месяца, а в случае обжалования работодателем решения инспектора — на более чем четыре месяца, говорится в заключении Торгово-промышленной палаты России к законопроекту. В то же время при обращении в суд можно достичь результата за восемь дней, подчеркнули в ТПП. Такой продолжительный срок сделает «бессмысленным» предложение законопроекта о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты с помощью трудовой инспекции.

«Считаем нецелесообразным наделение инспекции труда новым полномочием, дублирующим полномочия суда, реализация которого займет в несколько раз более продолжительный срок», — говорится в заключении ТПП.

Кроме того, внесудебное списание денежных средств по решению трудового инспектора с банковского счета работодателя является «существенным ограничением прав участников экономического оборота и может привести к тяжелым финансовым последствиям для организации», добавили в ТПП.

Для привлечения судебных приставов с целью защиты нарушенных прав граждан решение суда необязательно, возражает адвокат «НЮС Амулекс» Екатерина Никонова. Предложенный законопроектом механизм позволит в большей степени защитить конституционное право работников на вознаграждение за труд, гарантирует охрану государством их прав и избавит работников от длительных судебных разбирательств, полагает она. «Со стороны недобросовестных работодателей предложенные нововведения вызовут негативную реакцию, так как упрощение и доступность порядка взыскания начисленной, но невыплаченной заработной платы причинит имущественные потери», — считает адвокат.

Вопросы не только у бизнеса

Впервые документ был опубликован в марте на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Минэкономразвития, которое проводило оценку регулирующего воздействия предыдущей версии законопроекта и выдало на него отрицательное заключение, указывало, что некоторые положения документа вводят «избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических ‎и юридических лиц» в сфере предпринимательства. Документ также повлечет необоснованные расходы бизнеса и бюджетов всех уровней, подчеркнули в министерстве. Кроме того, министерство указывало на отсутствие однозначного механизма взыскания задолженности.

В новой версии документа Минтруд формально по-новому прописал порядок взыскания средств. Из него следует, что, если работодатель в срок не выполнил предписание инспектора по выплате зарплаты, тот принимает решение о «принудительном исполнении» этих требований. Разъяснения он приводит в соответствующем предписании. Затем решение направляется судебным приставам, а работодатель получает по почте его копию в течение трех дней. После этого у предпринимателя есть десять дней на его обжалование.

​Впрочем, хотя формулировки этого порядка в новой версии законопроекта поменялись, по существу он во многом повторяет положения из старой версии документа. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Минэкономразвития в отзыве также указало, что в отношении бизнеса и так уже действует административная ответственность в виде штрафа за нарушения при выплате зарплаты. Предложенный Минтрудом подход противоречит основным принципам защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и лишает работодателя возможности оспорить установленное в ходе осуществления внеплановой проверки нарушение, подчеркнуло ведомство.

Законопроект планировался к рассмотрению ​на заседании РТК, следует из повестки на 26 октября, также опубликованной ФНПР. Однако рассмотрение законопроекта было отложено, он не согласован. «В повестке его нет, он продолжает процедуру согласования», — сообщила РБК вечером в четверг Нина Кузьмина. Информацию о том, что в итоговой версии повестки заседания этого законопроекта нет, подтвердили и в секретариате РТК.