Минтруд рассказал о мерах по борьбе с долгами по зарплатам

В России может появится новый инструмент борьбы с задержками по выплате зарплаты сотрудникам предприятий-банкротов. Министр труда заявил о проработке механизма создания гарантийных фондов

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минтруд разрабатывает механизм создания гарантийных фондов для погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятий-банкротов, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК.

«Очень важный механизм, над которым мы работаем, но это требует достаточно серьезной проработки с социальными партнерами, экономическими ведомствами — Минфином, Минэкономразвития. У нас есть такие поручения, это возможность создания неких гарантийных фондов, с тем чтобы, если конкурсной массы на банкротных предприятиях не хватает, был какой-то источник для погашения (задолженности по зарплате. — РБК)», — сказал Топилин.

Он отметил, что Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, в соответствии с которой государство обязано создать специальные гарантийные учреждения для выплаты долгов по зарплате работникам неплатежеспособных предприятий.

Глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что вопросом создания гарантийных механизмов «надо заниматься», но такой инструмент поддержки не отменяет обязанности работодателя по устранению задолженности по зарплате.

«В отношении гарантийных механизмов и всего остального этим надо заниматься. Я совещания проводил на эту тему, но таким образом, чтобы не послать ложный сигнал работодателям. Мы с вами прекрасно понимаем, что обязанность по выплате заработной платы — это прежде всего обязанность работодателя, это обязанность того юридического лица, организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях», — указал Медведев.

Премьер отметил, что, по данным Росстата, на 1 декабря 2017 года задолженность по зарплатам сохраняется перед 51 тыс. работников и составляет более 3 млрд руб. Из этих же данных следует, что за один месяц задолженность сократилась на 390 млн руб. Из общей суммы в 3 млрд руб. на долги, возникшие еще в прошлом году, приходится 848 млн руб., это 27,2% общего объема задолженности. По состоянию на 1 декабря зарплату задолжали 51 тыс. человек.

В начале декабря правительство одобрило законопроект, позволяющий погашать долги по зарплате перед работниками банкротящихся предприятий за счет средств бюджетов регионов и муниципалитетов. Сейчас у региональных властей нет возможности участвовать в погашении долгов по зарплате и выходным пособиям.