ФНС объяснила рост доходов бизнеса до квадриллиона

Одной из причин роста выручки российских компаний до 1,3 квадрлн в 2022 году стала переоценка валютных доходов банковским сектором, сообщила ФНС. Сумма рассчитывается на основе налоговых деклараций, а не бухгалтерской отчетности

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила причины роста выручки (доходов) российских организаций в 2022 году на 93,6%, до 1,268 квадрлн руб. (квадриллион, или тысяча триллионов).

На сайте ФНС в разделе «Налоговые индикаторы экономики» появилось расширенное пояснение, согласно которому выручка (доходы) рассчитана по данным отчета ФНС о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций (.xls). «Информация представлена на основании данных налоговых деклараций по налогу на прибыль по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы» без учета всех видов расходов налогоплательщиков», — подчеркивает ФНС. Данный комментарий был размещен после публикации РБК о том, что выручка российских компаний, согласно статистической налоговой отчетности, за прошлый год впервые превысила квадриллион рублей.

ФНС также поясняет, что рост доходов организаций был обусловлен такими факторами, как:

рост доходов от реализации в связи с увеличением средних экспортных цен в нефтегазовом секторе;

восстановление потребительского спроса на товары и услуги;

рост внереализационных доходов, в основном обусловленный «переоценкой доходов иностранной валюты банковским сектором (в связи с колебаниями иностранной валюты в течение 2022 года)».

Валютная переоценка

О том, что годовая выручка организаций впервые превысила квадриллион рублей, РБК писал в статье от 20 июня. Согласно налоговой статистике, проанализированной РБК, основной рост в прошлом году пришелся не «на доходы от реализации», а на внереализационные доходы российских организаций. Они увеличились к 2021 году более чем втрое, до почти 900 трлн руб., и в 2,5 раза превысили выручку от реализации (355 трлн руб.).

Одновременно у бизнеса выросли и внереализационные расходы — более чем втрое, до 891 трлн руб. Эксперты, опрошенные РБК, связали такие показатели внереализационных доходов и расходов с учетом положительных и отрицательных курсовых разниц на фоне повышенной волатильности валютных курсов к рублю. В начале прошлого года курс доллара к рублю составлял около 75 руб., затем на фоне санкций после начала военной операции на Украине подскочил до 120 руб., летом укрепился до 57 руб., а к концу года снова ослабел примерно до 70 руб. за доллар.

С учетом роста как доходов, так и расходов, которые бизнес указывал в налоговых декларациях, совокупная налоговая база по налогу на прибыль в 2022 году составила 29,9 трлн руб., следует из данных ФНС.

В ответ на публикацию ряд экспертов и профильных телеграм-каналов (например, неофициальный канал Института проблем правоприменения) высказывали мнение, что оценка выручки в 1,3 квадрлн руб. не соответствует действительности, поскольку имела место «ошибка исходных данных». В качестве доказательства они ссылались на примеры ошибок в данных из бухгалтерской отчетности компаний, написав, что «журналисты суммировали все подобные выбросы, некритично подойдя к данным, и получили столь искаженный результат».

Вместе с тем ФНС собирает информацию из налоговых деклараций, а не из бухгалтерской отчетности. В налоговом учете доходы и расходы признаются иначе и в конечном итоге используются для вычисления налога на прибыль, который должна заплатить компания.