Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

С 2020 года ФНС будет выявлять предприятия, которые в попытках сэкономить на страховых взносах и налогах нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников. Им будут доначислять НДФЛ и страховые взносы, сообщил Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Федеральная налоговая служба (ФНС) со следующего года начнет выявлять фирмы, нанимающие самозанятых вместо штатных сотрудников, и будет доначислять им страховые выплаты и подоходный налог. Об этом заявил в среду первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе первого чтения проекта бюджета на 2020–2022 годы в Госдуме, за трансляцией которого следил РБК.

«ФНС видит все предприятия, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых. Мы договорились, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких работников», — сказал Силуанов.

А уже со следующего года «налоговая служба, если самозанятые оказывают услуги только одному предприятию, будет досчитывать этому предприятию страховые взносы и подоходный налог».

По словам Силуанова, ФНС заверила правительство, что возможности для такого контроля у нее в полном объеме будут в течение первого полугодия 2020-го.

Накануне в программе «Право на справедливость» на «Первом канале» Силуанов отметил, что «ушлые предприниматели», нанимающие самозанятых вместо штатных сотрудников, уже сейчас «на счету у налоговой». Чтобы бороться с такими злоупотреблениями, ФНС сейчас разрабатывает «специальный программный продукт с использованием технологии больших данных», уточнил он.