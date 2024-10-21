Bloomberg спрогнозировал неожиданные «попутные ветра» в мировой экономике

Глобальная экономика растет более высокими темпами, чем ожидалось, но все еще не превысила результат 2023 года. Глава МВФ пожелала, чтобы экономисты наряду с оптимизмом были немного напуганы ради более активной работы

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Мировой ВВП вырастет на 3% в этом году, что ниже достигнутых в прошлом году 3,3%, но выше пессимистичных прогнозов начала 2024-го, пишет Bloomberg, называя эту тенденцию «неожиданными попутными ветрами».

Однако, несмотря на экономический подъем, в перспективе возникают политические препятствия — ноябрьские выборы президента США, чей результат непредсказуем, отмечает агентство и напоминает также о стремительно растущем госдолге, эскалации конфликта на Ближнем Востоке, конфликта России и Украины, а также напряженной обстановки вокруг Тайваня.

О неопределенной ситуации упомянула на этой неделе управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка: «Не ждите никаких победных вечеринок». Она выразила надежду, что участники встречи покинут ее отчасти в приподнятом настроении, а отчасти — напуганные, что «заставит их работать активнее».

Bloomberg предупреждает о шоке в мировой торговле в случае исполнения республиканцем Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний. В то время, как его оппонентка Камала Харрис пообещала осуществить преемственность политики Джо Байдена, Трамп пригрозил ввести пошлины не менее 10% на все импортные товары и от 60% на товары из Китая. «Чем выше тариф, тем больше вероятность того, что компания придет в Соединенные Штаты и построит завод в Соединенных Штатах, чтобы ей не пришлось платить тариф», — объяснил политик.

Экономисты прогнозируют, что больший ущерб получит американская экономика. Если Китай примет ответные меры против тарифов Трампа, ВВП США снизится на 0,8% к следующим президентским выборам в 2028 году, подсчитали в Bloomberg Economics. Китайская экономика пострадает вполовину меньше.

Еще один риск — государственные долги. МВФ предупреждает, что глобальный госдолг к концу 2024 года достигнет $100 трлн, иначе говоря, составит 93% от мирового ВВП, что вынудит правительства принимать жесткие решения для стабилизации заимствований.

Другой угрозой остается потенциальное начало полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Bloomberg Economics предрекает, что стоимость нефти выше $100 за барр. приведет к потере 0,5% из мирового роста ВВП в течение следуюдего календарного года и поднимет мировую инфляцию на 0,6%.

Крупнейшим фактором риска мировой экономики остаются цены на нефть, отмечает New York Times. На Иран приходится примерно 2% глобальных поставок топлива, которую он продает в основном Китаю. Однако наибольшую опасность представляет блокирование Тегераном доступа к Ормузскому проливу, соединяющему Персидский залив с Аравийским морем, поскольку через него проходит около 20% мировой нефти.