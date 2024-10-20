BI сообщил о переходе США к новому «экономическому суперциклу»

Нынешние финансовые правила стали приносить противоположные ожиданиям результаты, что свидетельствует о переходе экономики США в новый суперцикл, пишет BI. В частности, по данным издания, для него характерны высокие ставки ФРС

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Экономика США вступила в новый суперцикл, о чем свидетельствуют противоположные ожиданиям результаты финансовой политики, пишет Business Insider (BI).

Предыдущий суперцикл начался, когда Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку до 0% в 2008 году, что вызвало потрясения по всему миру, пишет издание. Резко упала доходность казначейских облигаций США, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками. «Венчурные капиталисты вложили миллиарды в такие компании, как Juicero и WeWork, у которых не было жизнеспособного плана получения прибыли. А при таких низких процентных ставках компании могут внезапно влезть в долги: с 2007 по 2017 год мировой нефинансовый корпоративный долг удвоился, достигнув $66 трлн. До начала пандемии инфляция и рост заработной платы оставались на уровне ниже 3,9%», — говорится в статье.

Как отметил старший экономист компании по управлению инвестиционными фондами The Vanguard Group Джош Хирт, «сверхдешевый долг» позволил фирмам «чрезмерно расширяться и нанимать слишком много сотрудников».

В течение последних 15 лет экономика США отличалась слабым спросом и низкими процентными ставками, а теперь все изменилось, пишет издание. По его данным, для нового суперцикла будут характерны более высокие ключевые ставки, риски, инфляционные эффекты из-за геополитической и экономической нестабильности и влияние политики национальной безопасности на развитие промышленности. Свидетельством о переходе к нему экономики США стало то, что действующие финансовые правила приводят к результатам, противоположным ожидаемым.

Так, с 2022 по 2024 год, когда ключевая ставка ФРС выросла с 0,5 до 5,5%, индексы Nasdaq 100 и S&P 500 увеличились на 23 и 22% соответственно. Это также не привело к массовым увольнениям или краху экономики — безработица осталась на уровне ниже 4,3%, а рост ВВП стабилен, отмечает BI. «Что-то нарушило естественное положение дел на рынке. Это как если бы вы положили руку на горячую плиту, и ваши пальцы стали ледяными», — говорится в статье.

Экономисты спрогнозировали, что в будущем ставка ФРС составит около 3,5%, что приведет к удорожанию кредитов, увеличению вкладов и доходов по ним, наращиванию темпов роста экономики, а также ужесточению требований на рынке труда. Новый суперцикл в США также будет иметь серьезные последствия для всего мира и перераспределит существующие финансовые потоки.

«С наступлением нового суперцикла инвесторы, предприятия и правительства, которые строили свою деятельность по старой модели, могут столкнуться с серьезными потрясениями. Чтобы преуспеть в этом незнакомом мире, им придется скорректировать свои ожидания и найти способы использовать новые возможности», — говорится в статье.

Те, кто адаптируется, «с наибольшей вероятностью выживут», а будущее будет за теми, «кто может расти вместе с ним», заключили авторы материала.