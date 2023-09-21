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Bloomberg узнал об отказе Египта от российской пшеницы

Bloomberg: Египет закупит пшеницу из Франции и Болгарии вместо России
Египет отказался от российской пшеницы в пользу зерна из Франции и Германии из-за несогласия с ценой, которую пыталась установить Москва, рассказали источники Bloomberg
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Египет закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии вместо российского зерна, поскольку Москва заблокировала поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Россия не согласилась с ценой сделки, поскольку она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить Москва.

Так, в начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи заявил, что Каир согласился закупить 480 000 т российской пшеницы в ходе прямых переговоров. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициального минимального уровня цен, который российские чиновники пытались установить в то время. Несколько дней спустя Египет заявил, что трейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно любого происхождения.

Solaris и Минсельхоз России не ответили на запросы о комментариях, отмечает Bloomberg.

В августе Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы — туда было отгружено 910 тыс. т, сообщали в Российском зерновом союзе. Однако это на 35% меньше, чем в августе прошлого года.

16 сентября Bloomberg писал, что Россия использует свое доминирующее положение на зерновом рынке, полученное в связи с двумя подряд рекордными урожаями. Москва с начала года нарастила экспорт зерна на мировые рынки, в то время как продукция в украинских портах остается заблокированной, отмечало агентство. Это помогло снизить цены на пшеницу: они находятся на рекордно низком уровне почти за три года.

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В то же время источники Bloomberg утверждали, что российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт, отказывая в выдаче экспортных документов для поставок при меньшей стоимости. Это вынуждает некоторых трейдеров пересматривать или даже отменять уже заключенные сделки, рассказывало агентство. В июне Bloomberg писал, что нижний порог цен весной и в начале лета находился в пределах $240–275 за тонну. Цены увеличились после выхода России из зерновой сделки в середине июля.

«Мы придерживаемся своих цен, которые продиктованы ростом издержек производства», — заявлял на это Эдуард Зернин, глава Российского союза экспортеров зерна.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
пшеница зерно Египет
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