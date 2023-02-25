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Как последние 10 лет менялось число пенсионеров в России. Инфографика
В 2019 году был зафиксирован максимум по числу пенсионеров в России — их число превысило 43 млн человек. Как менялось их число последние годы — в инфографике РБК
Власти раскрыли число пенсионеров в России и их среднюю пенсию
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Авторы
Теги
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Анастасия Санникова
пенсионеры
Россия
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