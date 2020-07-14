Цена поставляемого в Европу российского газа упала почти на $100

По сравнению с началом 2019 года стоимость тысячи кубометров российского газа в Европе упала почти на $100

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

В первом квартале 2020 года средняя стоимость поставляемого «Газпромом» газа в страны Европы упала по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на треть — с $259,1 до $162,1 за 1 тыс. куб. м, следует из презентации, опубликованной на сайте компании. Таким образом, за год цена российского газа упала более чем на 37%.

Падение цен на экспортируемый «Газпромом» газ привело к падению выручки от продажи топлива на европейском рынке. По данным «Газпрома», в первом квартале 2020 года чистая выручка компании от продажи газа в Европу и другие страны (за исключением стран бывшего СССР) сократилась на 45%, менее чем до 459,5 млрд руб. против 837,4 млрд годом ранее.

«Это объясняется главным образом снижением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 36% и снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 17%, или на 10,8 млрд куб. м», — говорится в отчете «Газпрома».

Падение выручки от продаж газа в Европу привело к тому, что совокупная чистая выручка «Газпрома» от продаж газа сократилась на 34%, до 865,6 млрд руб.

На фоне падения выручки по итогам первого квартала 2020 года «Газпром» вместо прибыли получил чистый убыток в размере 116,249 млрд руб. (против прибыли 535,908 млрд руб. годом ранее).