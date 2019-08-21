Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Рублевая цена на нефть опустилась на 5% ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год, следует из расчетов РБК. Но каких-либо значимых рисков это не несет, утверждают эксперты

Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Мировой сорт нефти Brent за последний месяц подешевел на 6,8% и торгуется во вторник, 20 августа, ниже $60 за барр. В то же время рубль ослабел на 5,2%, до 66,5 руб. за доллар, показывают данные терминала Bloomberg на вечер 20 августа. В отличие от сверхоптимистичной для российского бюджета ситуации годичной давности, на этот раз рублевая цена нефти опустилась ниже прогнозной цены, заложенной в бюджете, — значит, казна получит меньше сверхдоходов.

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus. Согласно его данным, 19 августа баррель Urals стоил чуть более 3900 руб. Котировки Brent и Urals за последний месяц в среднем практически одинаковы.

Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки.