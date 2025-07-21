Россиян предупредили о росте сокращений в 2025 году
Доля российских компаний, которые планируют сократить число работников, с начала года выросла почти вдвое: в январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне — 11,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка о региональной экономике.
Также увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения численности работников без изменений (65% опрошенных в июне против 62% в январе). В наибольшей степени такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике. ЦБ связывает такую тенденцию со снижением спроса на продукцию.
В этих условиях некоторые компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости или предоставляют внеплановые отпуска, отмечает регулятор. Центробанк приводит в пример крупного производителя сельхозтехники, который перенес начало ежегодного отпуска сотрудников с августа-сентября на июнь.
«Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники», — говорится в докладе.
Также более сдержанными стали планы компаний в отношении пересмотра размера зарплат: доля организаций, ожидавших роста оплаты труда, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4 до 5,3%. Такая тенденция характерна для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства.
Компании, которые запланировали увеличение зарплат, объясняют это значительным кадровым дефицитом и сложностью автоматизации операций.
При этом, отмечает Центробанк, в 2025-м признаки стабилизации ситуации на рынке труда в России стали более выраженными. Так, ускорилось снижение потребности компаний в работниках, вместе с тем количество резюме на сайтах крупных агрегаторов вакансий продолжает расти, но медленнее, чем в начале года.
В результате уровень конкуренции за рабочие места повысился и в большинстве регионов страны стал умеренным. Дефицит соискателей наблюдается только в отдельных регионах, в частности, соседствующих с Москвой и Санкт-Петербургом.
Безработица в России остается на историческом минимуме — в мае она составила 2,2%, сказано в докладе.
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