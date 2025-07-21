Россиян предупредили о росте сокращений в 2025 году

В России с начала года почти вдвое выросло число компаний, которые планируют сокращения персонала, а доля работодателей, ожидающих повышение зарплат, снизилась, сообщил ЦБ

Доля российских компаний, которые планируют сократить число работников, с начала года выросла почти вдвое: в январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне — 11,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка о региональной экономике.

Также увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения численности работников без изменений (65% опрошенных в июне против 62% в январе). В наибольшей степени такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике. ЦБ связывает такую тенденцию со снижением спроса на продукцию.

В этих условиях некоторые компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости или предоставляют внеплановые отпуска, отмечает регулятор. Центробанк приводит в пример крупного производителя сельхозтехники, который перенес начало ежегодного отпуска сотрудников с августа-сентября на июнь.

«Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники», — говорится в докладе.

Также более сдержанными стали планы компаний в отношении пересмотра размера зарплат: доля организаций, ожидавших роста оплаты труда, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4 до 5,3%. Такая тенденция характерна для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Компании, которые запланировали увеличение зарплат, объясняют это значительным кадровым дефицитом и сложностью автоматизации операций.

При этом, отмечает Центробанк, в 2025-м признаки стабилизации ситуации на рынке труда в России стали более выраженными. Так, ускорилось снижение потребности компаний в работниках, вместе с тем количество резюме на сайтах крупных агрегаторов вакансий продолжает расти, но медленнее, чем в начале года.

В результате уровень конкуренции за рабочие места повысился и в большинстве регионов страны стал умеренным. Дефицит соискателей наблюдается только в отдельных регионах, в частности, соседствующих с Москвой и Санкт-Петербургом.

Безработица в России остается на историческом минимуме — в мае она составила 2,2%, сказано в докладе.