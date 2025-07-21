 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Россиян предупредили о росте сокращений в 2025 году

В России с начала года почти вдвое выросло число компаний, которые планируют сокращения персонала, а доля работодателей, ожидающих повышение зарплат, снизилась, сообщил ЦБ

Доля российских компаний, которые планируют сократить число работников, с начала года выросла почти вдвое: в январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне — 11,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка о региональной экономике.

Также увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения численности работников без изменений (65% опрошенных в июне против 62% в январе). В наибольшей степени такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике. ЦБ связывает такую тенденцию со снижением спроса на продукцию.

В этих условиях некоторые компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости или предоставляют внеплановые отпуска, отмечает регулятор. Центробанк приводит в пример крупного производителя сельхозтехники, который перенес начало ежегодного отпуска сотрудников с августа-сентября на июнь.

«Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники», — говорится в докладе.

Также более сдержанными стали планы компаний в отношении пересмотра размера зарплат: доля организаций, ожидавших роста оплаты труда, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4 до 5,3%. Такая тенденция характерна для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Компании, которые запланировали увеличение зарплат, объясняют это значительным кадровым дефицитом и сложностью автоматизации операций.

Большинство россиян посчитали, что пик зарплаты у них еще впереди
Общество
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

При этом, отмечает Центробанк, в 2025-м признаки стабилизации ситуации на рынке труда в России стали более выраженными. Так, ускорилось снижение потребности компаний в работниках, вместе с тем количество резюме на сайтах крупных агрегаторов вакансий продолжает расти, но медленнее, чем в начале года.

В результате уровень конкуренции за рабочие места повысился и в большинстве регионов страны стал умеренным. Дефицит соискателей наблюдается только в отдельных регионах, в частности, соседствующих с Москвой и Санкт-Петербургом.

Безработица в России остается на историческом минимуме — в мае она составила 2,2%, сказано в докладе.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Центробанк сокращение сотрудников повышение зарплат
Материалы по теме
«Авито» назвал топ-5 регионов с наибольшим ростом предлагаемых зарплат
Экономика
Большинство россиян посчитали, что пик зарплаты у них еще впереди
Общество
Какую зарплату предлагают в разных городах России. Инфографика
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года Общество, 05:24
На Сахалине потушили пожар на самом длинном угольном конвейере Общество, 05:05
Суд в Иерусалиме отложил дачу показаний Нетаньяху из-за его отравления Политика, 04:33
Британия призовет Запад к «50-дневной кампании» по вооружению Украины Политика, 04:32
Россиян предупредили о росте сокращений в 2025 году Экономика, 04:12
WP узнала о росте поставок удобрений из России в США из-за пошлин Трампа Политика, 04:10
Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 03:53
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
NYT сообщила о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах США Общество, 03:17
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при падении автобуса Общество, 03:00
Какую зарплату предлагают в разных городах России. Инфографика Финансы, 02:59
На подлете к Москве сбили второй за 20 минут беспилотник Политика, 02:56
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:39
Двое из пропавших в Карелии байдарочников сами доплыли до берега Общество, 02:33
Число сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло семи Политика, 02:23