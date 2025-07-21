Глава «Нацпроектстроя» заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа

Глава «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин заявил, что, несмотря на договор с хабаровской ФСИН, в строительстве БАМа не участвовали заключенные. Компании хватает собственных сил, отметил он

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

В строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) не участвовал ни один заключенный, рассказал в интервью РБК акционер и глава холдинга «Группа компаний «Нацпроектстрой» (НПС)» Алексей Крапивин.

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В 2021 году региональное управление ФСИН по Хабаровскому краю и ООО «УК Бамстроймеханизация» (входит в ГК НПС) подписали соглашение о том, что заключенные могут привлекаться к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали.

«Если коротко, то ответ — ноль, нисколько не участвовало», — ответил Крапивин на вопрос РБК о том, сколько заключенных участвовало в строительстве БАМа.

По его словам, в соглашении с хабаровской ФСИН речь шла об эксперименте на фоне дефицита кадров в регионе. «Планировалось дать возможность, подчеркну, желающим из числа заключенных поработать на стройках БАМа. На практике это соглашение реализовано не было — слишком сложная логистика делала эту инициативу экономически нецелесообразной», — добавил Крапивин.

Он отметил, что сегодня у «Нацпроектстроя» нет потребности в дополнительных ресурсах на этом направлении, хватает собственных сил. Сегодня НПС нанимает по всей стране сотни человек ежемесячно. Также привлекаются и рабочие из ближнего зарубежья. «На отдельные объекты мы привлекаем рабочую силу из стран ближнего зарубежья, но в процентном отношении к численности их общая доля невелика. Большинство наших сотрудников — граждане России, но стройка — дело интернациональное, и, как и в советское время, на том же БАМе у нас работают выходцы из всего бывшего Советского Союза», — рассказал он.

БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Имеет протяженность 4324 км, проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, параллельно Транссибирской магистрали. Большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты.

Правительство России одобрило запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2024 году. Он рассчитан до 2035 года, на него планируется потратить в общей сложности более 3,7 трлн руб. Работы будут вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, десять — к БАМу, еще две линии должны соединить магистрали между собой.

В правительстве объясняли, что модернизация Транссиба и БАМа позволит увеличить провозную способность этих магистралей до 210 млн т по итогам 2030 года, а по итогам 2032 года — до 270 млн т.