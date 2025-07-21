 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Глава «Нацпроектстроя» заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа

Глава «Нацпроектстроя» Крапивин заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа
Глава «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин заявил, что, несмотря на договор с хабаровской ФСИН, в строительстве БАМа не участвовали заключенные. Компании хватает собственных сил, отметил он
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

В строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) не участвовал ни один заключенный, рассказал в интервью РБК акционер и глава холдинга «Группа компаний «Нацпроектстрой» (НПС)» Алексей Крапивин.

Полный текст интервью Алексея Крапивина читайте в подписке РБК.

В 2021 году региональное управление ФСИН по Хабаровскому краю и ООО «УК Бамстроймеханизация» (входит в ГК НПС) подписали соглашение о том, что заключенные могут привлекаться к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали.

«Если коротко, то ответ — ноль, нисколько не участвовало», — ответил Крапивин на вопрос РБК о том, сколько заключенных участвовало в строительстве БАМа.

По его словам, в соглашении с хабаровской ФСИН речь шла об эксперименте на фоне дефицита кадров в регионе. «Планировалось дать возможность, подчеркну, желающим из числа заключенных поработать на стройках БАМа. На практике это соглашение реализовано не было — слишком сложная логистика делала эту инициативу экономически нецелесообразной», — добавил Крапивин.

Он отметил, что сегодня у «Нацпроектстроя» нет потребности в дополнительных ресурсах на этом направлении, хватает собственных сил. Сегодня НПС нанимает по всей стране сотни человек ежемесячно. Также привлекаются и рабочие из ближнего зарубежья. «На отдельные объекты мы привлекаем рабочую силу из стран ближнего зарубежья, но в процентном отношении к численности их общая доля невелика. Большинство наших сотрудников — граждане России, но стройка — дело интернациональное, и, как и в советское время, на том же БАМе у нас работают выходцы из всего бывшего Советского Союза», — рассказал он.

Путин назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока
Общество
Фото:Михаил Синицын / ТАСС

БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Имеет протяженность 4324 км, проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, параллельно Транссибирской магистрали. Большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты.

Правительство России одобрило запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2024 году. Он рассчитан до 2035 года, на него планируется потратить в общей сложности более 3,7 трлн руб. Работы будут вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, десять — к БАМу, еще две линии должны соединить магистрали между собой.

В правительстве объясняли, что модернизация Транссиба и БАМа позволит увеличить провозную способность этих магистралей до 210 млн т по итогам 2030 года, а по итогам 2032 года — до 270 млн т.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
НПС Строительство БАМ Алексей Крапивин
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о показаниях обвиняемого в теракте на БАМе
Политика
Путин назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока
Общество
Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Польша купит долю в компании, отслеживающей перемещения российских войск Политика, 09:55
У Крымского моста скопились 1,5 тыс. автомобилей Общество, 09:53
В США решается будущее крипторынка: вот что самое важноеПодписка на РБК, 09:50
«Ростех» рассказал о возможностях комплекса «Пенициллин» на спецоперации Политика, 09:47
Глава «Нацпроектстроя» заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа Экономика, 09:43
В Якутии объявлен траур из-за смертельного ДТП с вахтовиками Общество, 09:30
Стоимость сотни самых дорогих квартир на продажу достигла ₽147 млрд Недвижимость, 09:26
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов Общество, 09:17
Сотрудник обкрадывает компанию. На это укажет отчетность — куда смотретьПодписка на РБК, 09:15
Китай пригрозил мерами в ответ на санкции ЕС против своих компаний Политика, 09:12
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Облигации пошли в рост: какие принесут порядка 25%Подписка на РБК, 09:00
Сладкая доля: какие вкусы алкоголя стали популярны в России Вино, 09:00
В Подмосковье дожди превысили отметку в 80% от месячной нормы Общество, 08:49