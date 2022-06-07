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«Ростех» предложил властям оплачивать до 50% аренды жилья ИТ-специалистам

Госкорпорация также предложила оказывать господдержку не только разработчикам, которые трудятся в ИТ-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Ростех» предложил расширить льготы для ИТ-специалистов и компенсировать им до половины затрат на аренду жилья, а также установить минимальную зарплату, гарантированную государством. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо госкорпорации в Минцифры.

Согласно предложению «Ростеха», господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в ИТ-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах.

Кроме этого, госкорпорация призвала субсидировать из региональных бюджетов 30–50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома. Также авторы инициативы предложили установить гарантированный государством ежемесячный доход ИТ-специалиста по месту работы.

Также «Ростех» предложил распространить меры поддержки для технологических компаний (это в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок) на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим. Сейчас такие структуры не могут получать льготы, поскольку доходы от разработки ПО в их выручке занимают 20–40%, а требуемый уровень — 90%, говорится в обращении в Минцифры.

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Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

Пакет из десяти мер для удержания в стране ИТ-специалистов в конце февраля, через четыре дня после начала операции на Украине, предложило Минцифры. Кроме льготной ипотеки в пакет вошло предложение освободить всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ на три года, а сами компании — от уплаты налога на прибыль, предоставить отсрочку от призыва на военную службу, ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранцев и так далее.

В конце марта правительство утвердило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий. Ее смогут получить люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в компании не менее года. Позже власти также одобрили упрощение процедур трудоустройства иностранных ИТ-специалистов.

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Для ИТ-компаний в России также предусмотрен ряд льгот. В частности, в 2021 году вступили в силу изменения, получившие неофициальное название «налоговый маневр в ИТ». Он предполагает выплаты пониженных страховых взносов (7,6% вместо 14%) и налога на прибыль всего в 3% вместо 20%. Претендовать на льготы могут компании, у которых не менее 90% доходов идет от разработки софта и баз данных, есть аккредитация как ИТ-компании, а штат превышает семь человек.

В конце мая Минцифры предложило упростить критерии для получения льгот в рамках налогового маневра: на участие в нем смогут претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала, узнал РБК.

Проектом предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли: это реализация разработанных компанией экземпляров компьютерных программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, оказание услуг по разработке и др. Расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ИТ-компании Ростех льготы Минцифры
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