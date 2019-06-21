Компания Федуна и Алекперова ответила на претензии Счетной палаты

«Стадион «Спартак», ведущий масштабную стройку на месте аэрополя Тушино, сообщил, что платит за аренду земли «в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами». Ранее Счетная палата заподозрила его в недоплате за аренду

Стадион «Спартак» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

«Арендная плата [по федеральным земельным участкам на территории бывшего Тушинского аэродрома] производится в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами РФ, в том числе и по ставке 2% кадастровой стоимости по участкам, предназначенным для коммерческого использования», — сообщила РБК пресс-служба проекта «Город на реке Тушино-2018» от имени девелопера проекта ООО «Стадион «Спартак».

На этой неделе Счетная палата усмотрела «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам» государства в договорах аренды земли застройщиками бывшего Тушинского аэрополя (ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент») у московского управления Росимущества. По данным госаудиторов, компании платили 0,15–0,42% с кадастровой стоимости участков, в то время как законодательство обязывает платить 2% стоимости.

Землей бесплатно пользовалось ФГУП

Как отмечает «Стадион «Спартак», с сентября 2016 года земельные участки, предназначенные под реализацию всего проекта «Тушино-2018», были переданы в безвозмездное пользование государственному ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (подведомствено Минспорту, владеет аренами, построенными государством к чемпионату мира по футболу).