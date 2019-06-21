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Union Pacific $200 (+18,24%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,41%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Компания Федуна и Алекперова ответила на претензии Счетной палаты
«Стадион «Спартак», ведущий масштабную стройку на месте аэрополя Тушино, сообщил, что платит за аренду земли «в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами». Ранее Счетная палата заподозрила его в недоплате за аренду
Стадион «Спартак» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

«Арендная плата [по федеральным земельным участкам на территории бывшего Тушинского аэродрома] производится в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами РФ, в том числе и по ставке 2% кадастровой стоимости по участкам, предназначенным для коммерческого использования», — сообщила РБК пресс-служба проекта «Город на реке Тушино-2018» от имени девелопера проекта ООО «Стадион «Спартак».

На этой неделе Счетная палата усмотрела «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам» государства в договорах аренды земли застройщиками бывшего Тушинского аэрополя (ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент») у московского управления Росимущества. По данным госаудиторов, компании платили 0,15–0,42% с кадастровой стоимости участков, в то время как законодательство обязывает платить 2% стоимости.

Землей бесплатно пользовалось ФГУП

  • Как отмечает «Стадион «Спартак», с сентября 2016 года земельные участки, предназначенные под реализацию всего проекта «Тушино-2018», были переданы в безвозмездное пользование государственному ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (подведомствено Минспорту, владеет аренами, построенными государством к чемпионату мира по футболу).
  • ФГУП размещало там временную инфраструктуру для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года.
  • При этом на протяжении всего периода 2016–2018 годов «Стадион «Спартак» не взимал плату с ФГУП, а продолжал вносить арендную плату по договору с Росимуществом, подчеркивает компания.

ООО «Стадион «Спартак» не сообщило, за какие из более 20 участков в Тушино оно платит арендную стоимость в размере 2% кадастровой стоимости (этого требуют правительственные правила определения арендной платы за федеральные земельные участки) и сколько компания платит за аренду. При этом за государственную землю для размещения объектов спортивной направленности арендаторы платят 0,5% кадастровой стоимости, согласно приказу Минэкономразвития.

Претензии аудиторов

  • Аудиторы Счетной палаты указали, что в договорах аренды, заключенных в 2017–2018 годах застройщиками «Стадион «Спартак» и «Ви Холдинг Девелопмент», определена арендная плата в размере 62,16 руб./кв. м и 77,47 руб./кв. м, что составляет лишь 0,15–0,42% кадастровой стоимости земельных участков (вместо положенных по закону 2%).
  • Речь идет об аренде земельных участков общей площадью 224 га на месте бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы, где компании возводят два комплекса жилой и коммерческой недвижимости.
  • В частности, «Стадион «Спартак» строит там ЖК «Город на реке Тушино-2018». ООО «Стадион «Спартак» через управляющую компанию «Менеджмент-Центр» контролируется президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, следует из раскрытия «Менеджмент-Центра» на июль 2018 года.

Второй застройщик — «Ви Холдинг Девелопмент» — ранее сообщил РБК, что после установления конкретных видов разрешенного использования на земельных участках в Тушино с 2018 года в соответствии с законодательством стало возможным установить арендную ставку 2% кадастровой стоимости (кроме участков для размещения объектов спорта).

Росимущество признало, что арендная плата до 2018 года вносилась по соглашению 2007 года. В 2018 году застройщикам были направлены уведомления о «необходимости оплаты аренды из расчета 2% от кадастровой стоимости за предыдущий период до окончания действия договора».

Авторы: Иван Ткачёв, Ксения Назарова
Теги: Счетная палата, Росимущество, аудиторы, «Спартак», Аэропорт Тушино
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