Аудиторы нашли признаки коррупции в аренде земли «Стадионом «Спартак»

Однако утвержденные правительством Правила определения размера арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, устанавливают, что для аналогичных случаев должна применяться ставка в размере 2% кадастровой стоимости, пишет Счетная палата.

Это, по данным аудиторов, и указывает на «признаки причинения ущерба имущественным интересам» государства.

В 2006 году правительство России распорядилось осуществить строительство «многофункционального комплекса спортивной направленности» на территории Тушинского аэродрома за счет, в том числе, средств ООО «Стадион «Спартак». Эта компания принадлежит акционерному обществу «Тушино 2018», учредителем которого, в свою очередь, является управляющая компания «Менеджмент-Центр». В последней президент ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и вице-президент ЛУКОЙЛ Леонид Федун напрямую владеют по 19,5% акций плюс еще 33,5 и 23,5% косвенно, показывает раскрытие информации УК по состоянию на июль 2018 года.

Генеральным директором «Стадион «Спартак» является брат Леонида Федуна Андрей Федун. На балансе ООО находится стадион «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак».

«Ви Холдинг Девелопмент» входит в группу Vi Holding бизнесмена Виталия Мащицкого. Застройку ее проекта финансирует международный консорциум РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, суверенного фонда Саудовской Аравии, фонда Mubadala (ОАЭ).

Расхождения в оценке арендной платы

Согласно документам (.pdf) на сайте управляющей компании «Менеджмент-Центр», в октябре 2017 года из земельного участка площадью 125 га ООО «Стадион «Спартак» выделило 22 участка.

По состоянию на март 2019 года были заключены 23 договора аренды сроком до 2042 года.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра земли на этих участках составляет 14 889 руб.

Соответственно, арендная ставка действительно равна 0,42% кадастровой стоимости, исходя из опубликованного Счетной палатой размера арендного платежа (62,16 руб. за квадратный метр).

Однако, по данным оценщика (Независимое агентство оценки и консалтинга), ставка арендной платы по этим участкам составляет не 0,42%, а 1,50% кадастровой стоимости. В год «Стадион «Спартак» платит за аренду 278,5 млн руб., согласно отчету оценщика.

Если же исходить из данных Счетной палаты, то годовая арендная плата составит только 77,5 млн руб. А должна была бы составлять 371,3 млн руб. (2% от кадастровой стоимости), согласно государственным аудиторам. Таким образом, аудиторы потенциальное оценивают потери бюджета примерно в 294 млн руб. в год.

Оценщик ссылается на постановление правительства Москвы от 2006 года, согласно которому ставка аренды для такого участка под строительство должна составлять 1,5% кадастровой стоимости земли. Однако Счетная палата утверждает, что арендная плата неправомерно определялась в размере, установленном нормативным правовым актом города Москвы.

Что ответил застройщик

РБК направил запросы в Vi Holding, ООО «Стадион «Спартак», его гендиректору Андрею Федуну, в пресс-службу проекта «Тушино-2018», а также в территориальное управление Росимущества по Москве.

«Ви Холдинг Девелопмент» подробно ответил на претензии Счетной палаты. «В результате межевания единого земельного участка в 2018 и 2019 годах вновь образованным земельным участкам установлен, в сроки в соответствии с законодательством, соответствующий вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка. Соответственно, в договорах аренды «Ви Холдинг Девелопмент» с 2018 года установлена ставка 2% от кадастровой стоимости (кроме объектов спорта), что соответствует правилам определения арендной платы для федеральных земельных участков с таким ВРИ», — говорится в ответе компании на запрос РБК.

На участках, где размещаются объекты спорта, арендная плата должна рассчитываться в соответствии с приказом Минэкономразвития от 2012 года, то есть составлять 0,5% кадастровой стоимости, добавляет компания.

До размежевания единого участка и установления конкретных видов разрешенного использования для вновь образованных земельных участков было законодательно невозможно установить ставку в 2% кадастровой стоимости, утверждает компания. Изначально, в 2007 году, департамент земельных ресурсов Москвы, ФГУП «Национальный аэроклуб России имени Чкалова» (исходный арендатор Тушинского аэродрома) и территориальное управление Росимущества в Москве подписали соглашение о переводе от Москвы на Российскую Федерацию прав и обязанностей по договору аренды земли аэродрома. В состав арендаторов были включены участники инвестиционного проекта, в том числе «Ви Холдинг Девелопмент». «Условия арендной платы были выражены в фиксированной сумме, и при переходе прав и обязанностей на РФ данные условия были сохранены в соответствии с положениями норм Земельного кодекса и Гражданского кодекса», — подчеркивает «Ви Холдинг Девелопмент».

Выводы Счетной палаты сформулированы «некорректно», условия договоров отражают позицию собственника земельных участков (московское управление Росимущества), арендная плата вносится своевременно и в полном объеме, участки используются по назначению, «поэтому о нарушении интересов Российской Федерации речи идти не может», «отсутствие признаков коррупции очевидно», резюмирует компания. Она также указывает, что направила в надзорные органы «все обоснования и документы, подтверждающие вышеизложенное; между компанией и ТУ Росимущества по городу Москве проходят консультации по урегулированию ситуации, сложившейся в результате некорректных выводов» Счетной палаты.