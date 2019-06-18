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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Экономика ,  
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Росимущество ответило на претензии аудиторов по аренде земли в Москве
Ранее Счетная палата указала, что оплата по договору аренды земли «Мосфильмом» идет в несуществующей с 1998 года валюте, а застройщики аэродрома в Тушино недоплачивают за аренду земли. В Росимуществе отвергли эти претензии
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ответило на претензии Счетной палаты, изложенные в отчете о деятельности Росимущества и его территориальных управлений по сдаче федеральной земли в аренду.

Аудиторы, в частности, выявили признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам государства в договорах по аренде земельных участков на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве компаниями ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент», а также обратили внимание на то, что государственный киноконцерн до сих пор арендует землю в Москве по договору 1996 года, где плата выражена в денежной единице ЭКЮ (существовала в Евросоюзе до 1998 года).

  • Расчеты по договору московского управления Росимущества и «Мосфильма» производятся в рублях, исходя из действующего курса евро на дату оплаты, заявило Росимущество в пресс-релизе.

Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

  • В договоре изначально была установлена валютная единица ЭКЮ, которая преобразовалась в евро по курсу 1:1 с 1999 года. В договоре была указана сумма в 626841,6 экю — значит, «Мосфильм» в конце 2018 года должен был заплатить 49,8 млн руб.
  • Сейчас управлением Росимущества по Москве «уже проведены конкурсные процедуры по отбору исполнителей для проведения работ по пересмотру ставки арендной платы по договору «Мосфильма». «Вопрос актуализации размера арендной платы находится на особом контроле Росимущества», — говорится в сообщении (по правилам, установленным правительством, такая актуализация должна происходить регулярно).

Бывший аэродром Тушино

  • По договорам аренды с ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент» арендная плата компаний сейчас составляет 2% от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями постановления правительства, сообщило Росимущество. Ранее компания «Ви Холдинг Девелопмент» сообщила РБК, что с 2018 года в договорах установлена именно эта ставка (кроме объектов спорта, по которым ставка в соответствии с законодательством составляет 0,5% кадастровой стоимости).

Экономика
Аудиторы нашли признаки коррупции в аренде земли «Стадионом «Спартак»

  • Счетная палата утверждает, что в договорах аренды ООО «Стадион «Спартак» и «Ви Холдинг Девелопмент», заключенных в 2017–2018 годах, ставка была установлена в размере 0,15–0,42% кадастровой стоимости земельных участков на территории бывшего аэродрома «Тушино», что указывает на признаки причинения ущерба имущественным интересам государства.
  • В 2007 году при передаче земли от московского правительства к Росимущество «арендная плата была рассчитана исходя из ставки, установленной первоначальным договором», признало Росимущество.
  • В период 2016–2017 годов на участках, арендованных ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент», был изменен вид разрешенного использования, что повлекло за собой изменение кадастровой стоимости данных участков.
  • Территориальное управление Росимущества в Москве в декабре 2018 года направило уведомление в ООО «Стадион «Спартак» и «Ви Холдинг Девелопмент» «о необходимости оплаты аренды из расчета 2% от кадастровой стоимости за предыдущий период до окончания действия договора».
Автор: Иван Ткачёв
Теги: Росимущество, Счетная палата, аудиторы, «Спартак», Аэропорт Тушино, «Мосфильм»
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