Росимущество ответило на претензии аудиторов по аренде земли в Москве

Ранее Счетная палата указала, что оплата по договору аренды земли «Мосфильмом» идет в несуществующей с 1998 года валюте, а застройщики аэродрома в Тушино недоплачивают за аренду земли. В Росимуществе отвергли эти претензии

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ответило на претензии Счетной палаты, изложенные в отчете о деятельности Росимущества и его территориальных управлений по сдаче федеральной земли в аренду.

Аудиторы, в частности, выявили признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам государства в договорах по аренде земельных участков на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве компаниями ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент», а также обратили внимание на то, что государственный киноконцерн до сих пор арендует землю в Москве по договору 1996 года, где плата выражена в денежной единице ЭКЮ (существовала в Евросоюзе до 1998 года).

Расчеты по договору московского управления Росимущества и «Мосфильма» производятся в рублях, исходя из действующего курса евро на дату оплаты, заявило Росимущество в пресс-релизе.