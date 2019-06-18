Росимущество ответило на претензии аудиторов по аренде земли в Москве

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ответило на претензии Счетной палаты, изложенные в отчете о деятельности Росимущества и его территориальных управлений по сдаче федеральной земли в аренду.
Аудиторы, в частности, выявили признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам государства в договорах по аренде земельных участков на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве компаниями ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент», а также обратили внимание на то, что государственный киноконцерн до сих пор арендует землю в Москве по договору 1996 года, где плата выражена в денежной единице ЭКЮ (существовала в Евросоюзе до 1998 года).
- Расчеты по договору московского управления Росимущества и «Мосфильма» производятся в рублях, исходя из действующего курса евро на дату оплаты, заявило Росимущество в пресс-релизе.
- В договоре изначально была установлена валютная единица ЭКЮ, которая преобразовалась в евро по курсу 1:1 с 1999 года. В договоре была указана сумма в 626841,6 экю — значит, «Мосфильм» в конце 2018 года должен был заплатить 49,8 млн руб.