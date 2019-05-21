Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В связи с продолжением поставок в Россию некачественной животноводческой продукции ведомство ввело режим усиленного контроля за товарами 18 белорусских предприятий. Следующим шагом может стать запрет поставок

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила о введении усиленного лабораторного контроля в отношении мясной и молочной продукции, поставляемой с 18 белорусских предприятий.

Свое решение ведомство объяснило тем, что из Белоруссии в Россию продолжает ввозиться животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В сообщении Россельхознадзора, в частности, указывается на повышенное содержание в некоторых видах мясной и молочной продукции бактерий группы кишечной палочки (БГКП), других болезнетворных организмов, мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) или наличие антибиотиков и других препаратов.

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.