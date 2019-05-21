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Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Рост ВВП по итогам первого квартала оказался ниже прогноза Минэка. Однако ведомство не меняет своих ожиданий по итогам года — 1,3% — и не ждет рецессии во втором полугодии, сказал министр
Максим Орешкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. Власти ожидали слабую динамику в I квартале, добавил он.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП по итогам первого квартала составил 0,5% в годовом выражении, Минэкономразвития прогнозировало 0,8%. Центробанк, в свою очередь, ожидал рост в размере до 1,5%.

Орешкин считает, что низкий показатель — следствие влияния налогово-бюджетного фактора. «В основную часть года он уже будет в другую сторону действовать», — сказал министр, отрицательно ответив на вопрос, ожидает ли он технической рецессии во второй половине года.

Торможение в первом квартале министерство объяснило низким спросом на фоне повышения ставки НДС до 20%, а также сокращением торгового товарооборота. Еще один фактор — низкие темпы роста корпоративного кредитного портфеля и замедление ипотечного кредитования.

Опрошенные РБК аналитики в качестве других факторов перечислили снижение экспорта газа в Европу, а также сокращение объема гособоронзаказа в начале года.

Под технической рецессией понимается падение ВВП в течение минимум двух кварталов подряд. 

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Максим Орешкин, ВВП
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