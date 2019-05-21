Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Рост ВВП по итогам первого квартала оказался ниже прогноза Минэка. Однако ведомство не меняет своих ожиданий по итогам года — 1,3% — и не ждет рецессии во втором полугодии, сказал министр

Максим Орешкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. Власти ожидали слабую динамику в I квартале, добавил он.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП по итогам первого квартала составил 0,5% в годовом выражении, Минэкономразвития прогнозировало 0,8%. Центробанк, в свою очередь, ожидал рост в размере до 1,5%.

Орешкин считает, что низкий показатель — следствие влияния налогово-бюджетного фактора. «В основную часть года он уже будет в другую сторону действовать», — сказал министр, отрицательно ответив на вопрос, ожидает ли он технической рецессии во второй половине года.

Торможение в первом квартале министерство объяснило низким спросом на фоне повышения ставки НДС до 20%, а также сокращением торгового товарооборота. Еще один фактор — низкие темпы роста корпоративного кредитного портфеля и замедление ипотечного кредитования.

Опрошенные РБК аналитики в качестве других факторов перечислили снижение экспорта газа в Европу, а также сокращение объема гособоронзаказа в начале года.