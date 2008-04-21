ООН: Скачок цен на продукты ударит по мировой безопасности

Резкий рост цен на продукты питания при отсутствии правильных мер противодействия может оказать негативное влияние на экономический рост и безопасность в мировом масштабе.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он отметил, что в настоящее время все результаты усилий мировой общественности по борьбе с бедностью поставлены под угрозу. "Мы рискуем быть отброшенными в прошлое", - цитирует Reuters слова Пан Ги Муна, сказанные на открытии конференции ООН по торговле и развитию в Аккре (Гана).

Заметим, что в течение последней недели по данному вопросу высказались многие авторитетные деятели экономики и политики. Так, глава МВФ Доминик Стросс-Канн, так же как и Пан Ги Мун, не выказывает оптимизма относительно последствий скачка цен на продовольствие. По его мнению, в развивающихся странах это может привести к ужасным результатам. Если цены на продукты и в дальнейшем будут расти, сотни тысяч людей будут обречены на голод, в конечном итоге это приведет к нарушению сложившейся экономической системы, и могут быть полностью уничтожены все достижения последних 10 лет.

В свою очередь президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик призвал немедленно предпринять все необходимые действия для сдерживания роста цен на продукты питания, который спровоцировал голод и насилие в ряде стран, в частности на Гаити. Р.Зеллик призвал правительства стран мира как можно быстрее выполнить обязательства и предоставить в фонд Всемирной продовольственной программы ООН 500 млн долл. экстренной помощи. При этом он отметил, что выделить деньги необходимо до 1 мая с.г.

В субботу, 17 апреля с.г., о надвигающемся продовольственном кризисе человечество предупредил президент Венесуэлы Уго Чавес. Он подчеркнул, что методы свободного рынка при решении этой проблемы обречены на провал.

В последнее время международные организации все чаще выражают озабоченность ростом цен на продовольствие, который уже сейчас всерьез затрагивает население развивающихся стран. Говоря о причинах этой проблемы, эксперты ссылаются на рост потребления в таких перенаселенных странах, как Индия и Китай, уменьшение предложения на рынке зерновых, а также спекулятивную игру фьючерсами на товарных биржах.