Силуанов призвал закрыть серые схемы по «импортному» НДС

Минфин и ФТС будут бороться со схемами уклонения от налогов при импорте из ЕАЭС

Власти намерены ликвидировать схемы уклонения от уплаты НДС при ввозе товаров из ЕАЭС, заявил Антон Силуанов. По его словам, бюджет недополучает этот налог. Среди выявленных ФТС схем — оформление импорта на технические фирмы

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) намерены усовершенствовать механизм противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии ФТС, передает корреспондент РБК.

«ФТС выявила схемы ухода от налогообложения в первую очередь косвенными налогами при перемещении товаров ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний. Количество товаров, завозимых таким образом, растет. НДС мы недополучаем. В этой связи поставлена задача поставить заслон такого рода операциям», — сказал он.

Еще одной проблемой Силуанов назвал занижение таможенной стоимости завозимых товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в государствах ЕАЭС. «Необходимо создать здесь такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, который позволяет принять единую систему управления рисками и который не позволяет осуществлять различные серые схемы ухода от налогообложения», — отметил министр.

В ЕАЭС помимо России входят еще четыре страны — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Фактически таможня между ними отсутствует, но от уплаты НДС участников внешнеэкономической деятельности это не освобождает Взаимодействие в части ввоза товаров (в том числе по вопросам обложения НДС) регулирует договор о ЕАЭС, подписанный в 2014 году. НДС при импорте товаров из ЕАЭС российской компанией должен перечисляться в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС).

В чем суть налоговых схем при ввозе из ЕАЭС

Само таможенное регулирование ЕАЭС создает почву для возникновения лазеек, позволяющих экономить на косвенных налогах, говорят эксперты.

В частности, в основе схем ухода от НДС при импорте товаров — создание фирм-однодневок, говорит эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Алексей Жоголев.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

НДС платит тот, к кому переходит право собственности на товар, то есть в данном случае российская фирма. Согласно приложению договора о ЕАЭС, косвенные налоги (к ним относятся НДС и акцизы) при импорте уплачиваются по месту постановки на учет собственников товаров. При этом НДС при импорте из страны ЕАЭС считается на дату принятия товаров к учету, а НДС нужно перечислить до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету. «Чтобы избежать обязанности по уплате НДС, создаются фирмы-однодневки, выступающие в качестве импортера», — объясняет Жоголев. А если НДС уплачен, его можно принять к вычету после получения из инспекции ФНС заявления с отметкой об уплате этого налога.

Другой способ незаконной экономии на НДС — занизить таможенную стоимость товаров по контракту. Таможенная стоимость — это цена товара, дополненная расходами импортера, связанными с приобретением этого товаров, объясняет эксперт сервиса «Контур.Декларант» Наталья Лайша. Индекс таможенной стоимости (он же уровень цены) рассчитывается как отношение таможенной стоимости товара к его весу нетто. У ФТС есть база таких индексов, которые формируются путем анализа деклараций других импортеров с аналогичным товаром.

«Такие индексы таможенной стоимости установлены и применяются при таможенном декларировании товаров в таможне России и не распространяют свое действие на товары, ввозимые в государства — члены ЕАЭС, — говорит Лайша. — Поэтому у участника внешнеэкономической деятельности появляется лазейка, позволяющая задекларировать товары, ввозимые, например, в Казахстан или в Беларусь для дальнейшей реализации в России, по минимальной цене. Отсюда сумма таможенных пошлин и налогов, которая исчисляется исходя из таможенной стоимости товаров, занижается».

Такая лазейка возникает из-за пробелов в таможенном регулировании ЕАЭС, говорит эксперт. Поскольку таможенного контроля при перемещении товаров внутри ЕАЭС нет, это значит, что при ввозе уже растаможенных товаров из государства — члена ЕАЭС участник ВЭД не подает другую таможенную декларацию. В данном случае для него установлена обязанность подать в территориальную налоговую инспекцию (по месту постановки на учет) заявление о косвенных налогах и уплатить НДС. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на основе стоимости приобретенных товаров.

Механизм применения единых индексов таможенной стоимости помог бы выработать единые подходы к контролю таможенной стоимости в ЕАЭС, что исключит разные серые схемы ухода от налогообложения, считает Лайша.

Эксперты отмечали еще несколько лет назад, что популярна, например, схема ввоза через Белоруссию с занижением стоимости: можно было заявить стоимость в несколько раз меньше фактической и заплатить меньше пошлин, а затем свободно продавать товар в России. Уже в 2023 году таможенники выявляли случаи декларирования в государствах — членах ЕАЭС легковых автомобилей с признаками занижения стоимости, затем эти автомобили ввозились на территорию России по схеме параллельного импорта.