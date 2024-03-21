 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Силуанов призвал закрыть серые схемы по «импортному» НДС

Минфин и ФТС будут бороться со схемами уклонения от налогов при импорте из ЕАЭС
Власти намерены ликвидировать схемы уклонения от уплаты НДС при ввозе товаров из ЕАЭС, заявил Антон Силуанов. По его словам, бюджет недополучает этот налог. Среди выявленных ФТС схем — оформление импорта на технические фирмы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) намерены усовершенствовать механизм противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии ФТС, передает корреспондент РБК.

«ФТС выявила схемы ухода от налогообложения в первую очередь косвенными налогами при перемещении товаров ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний. Количество товаров, завозимых таким образом, растет. НДС мы недополучаем. В этой связи поставлена задача поставить заслон такого рода операциям», — сказал он.

Еще одной проблемой Силуанов назвал занижение таможенной стоимости завозимых товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в государствах ЕАЭС. «Необходимо создать здесь такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, который позволяет принять единую систему управления рисками и который не позволяет осуществлять различные серые схемы ухода от налогообложения», — отметил министр.

В ЕАЭС помимо России входят еще четыре страны — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Фактически таможня между ними отсутствует, но от уплаты НДС участников внешнеэкономической деятельности это не освобождает Взаимодействие в части ввоза товаров (в том числе по вопросам обложения НДС) регулирует договор о ЕАЭС, подписанный в 2014 году. НДС при импорте товаров из ЕАЭС российской компанией должен перечисляться в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС).

В чем суть налоговых схем при ввозе из ЕАЭС

Само таможенное регулирование ЕАЭС создает почву для возникновения лазеек, позволяющих экономить на косвенных налогах, говорят эксперты.

В частности, в основе схем ухода от НДС при импорте товаров — создание фирм-однодневок, говорит эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Алексей Жоголев.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

НДС платит тот, к кому переходит право собственности на товар, то есть в данном случае российская фирма. Согласно приложению договора о ЕАЭС, косвенные налоги (к ним относятся НДС и акцизы) при импорте уплачиваются по месту постановки на учет собственников товаров. При этом НДС при импорте из страны ЕАЭС считается на дату принятия товаров к учету, а НДС нужно перечислить до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету. «Чтобы избежать обязанности по уплате НДС, создаются фирмы-однодневки, выступающие в качестве импортера», — объясняет Жоголев. А если НДС уплачен, его можно принять к вычету после получения из инспекции ФНС заявления с отметкой об уплате этого налога.

Другой способ незаконной экономии на НДС — занизить таможенную стоимость товаров по контракту. Таможенная стоимость — это цена товара, дополненная расходами импортера, связанными с приобретением этого товаров, объясняет эксперт сервиса «Контур.Декларант» Наталья Лайша. Индекс таможенной стоимости (он же уровень цены) рассчитывается как отношение таможенной стоимости товара к его весу нетто. У ФТС есть база таких индексов, которые формируются путем анализа деклараций других импортеров с аналогичным товаром.

«Такие индексы таможенной стоимости установлены и применяются при таможенном декларировании товаров в таможне России и не распространяют свое действие на товары, ввозимые в государства — члены ЕАЭС, — говорит Лайша. — Поэтому у участника внешнеэкономической деятельности появляется лазейка, позволяющая задекларировать товары, ввозимые, например, в Казахстан или в Беларусь для дальнейшей реализации в России, по минимальной цене. Отсюда сумма таможенных пошлин и налогов, которая исчисляется исходя из таможенной стоимости товаров, занижается».

Такая лазейка возникает из-за пробелов в таможенном регулировании ЕАЭС, говорит эксперт. Поскольку таможенного контроля при перемещении товаров внутри ЕАЭС нет, это значит, что при ввозе уже растаможенных товаров из государства — члена ЕАЭС участник ВЭД не подает другую таможенную декларацию. В данном случае для него установлена обязанность подать в территориальную налоговую инспекцию (по месту постановки на учет) заявление о косвенных налогах и уплатить НДС. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на основе стоимости приобретенных товаров.

Механизм применения единых индексов таможенной стоимости помог бы выработать единые подходы к контролю таможенной стоимости в ЕАЭС, что исключит разные серые схемы ухода от налогообложения, считает Лайша.

Эксперты отмечали еще несколько лет назад, что популярна, например, схема ввоза через Белоруссию с занижением стоимости: можно было заявить стоимость в несколько раз меньше фактической и заплатить меньше пошлин, а затем свободно продавать товар в России. Уже в 2023 году таможенники выявляли случаи декларирования в государствах — членах ЕАЭС легковых автомобилей с признаками занижения стоимости, затем эти автомобили ввозились на территорию России по схеме параллельного импорта.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
НДС ЕАЭС ФТС импорт
Материалы по теме
Таможня сообщила, что Литва прекратила пускать грузовики из Калининграда
Политика
«Ведомости» узнали о проверках таможни из-за американских товаров
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Мосбиржа запустит новые фьючерсы на биржевые индексы США с 26 марта Инвестиции, 14:37
ФСБ заподозрила «гражданина СССР» в подготовке теракта в войсковой части Политика, 14:34
Синоптик предсказал самый теплый день в Москве с начала года Город, 14:31
В МВД сочли преждевременной уголовную ответственность для блогеров Бизнес, 14:29
Рейс «России» из Красноярска в Благовещенск залетел в Китай Бизнес, 14:27
ЦБ Турции повысил ставку до максимума с 2002 года Инвестиции, 14:23
Эксперты оценили расходы стран Европы на защиту от России Политика, 14:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кремль пообещал незеркальный ответ на изъятие российских активов Политика, 14:08
Пекин примирительно отреагировал на искажение главой СНБО имени Ли Хуэя Политика, 14:06
Россия при посредничестве Катара передала Украине пять детей Политика, 14:02
Силуанов призвал закрыть серые схемы по «импортному» НДС Экономика, 13:59
Глава ФТС высказался за отмену лимита беспошлинных онлайн-покупок Экономика, 13:56
Лучший снайпер НХЛ назвал Овечкина величайшим бомбардиром в истории Спорт, 13:48
Таможня сообщила, что Литва прекратила пускать грузовики из Калининграда Политика, 13:47