Сроки инвестпроектов в калининградской ОЭЗ продлят из-за санкций

Резидентам ОЭЗ в Калининградской области, зарегистрированным в 2020–2021 годах, дадут отсрочку для завершения капитальных вложений еще на три года. Сейчас реализации инвестпроектов мешают санкции, объяснили в Минэкономразвития

Вид на Калининград (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Срок выполнения инвестиционных обязательств для некоторых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области увеличат вдвое — с трех до шести лет. Это необходимо для смягчения последствий западных санкций в эксклаве. Соответствующий законопроект Минэкономразвития, с которым ознакомился РБК, вынесен в понедельник, 6 марта, на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

Законопроект на правкомиссии одобрен, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой работы комиссии. Как следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2023 год, этот проект планируется внести в Госдуму в апреле. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что документ утвержден на заседании правкомиссии. Теперь его должно рассмотреть правительство в полном составе.

Изначально проект поправок к закону «Об особой экономической зоне в Калининградской области» был опубликован на портале проектов нормативных актов осенью 2019 года, однако нормы об удвоении срока для капитальных вложений там не было (в законопроекте есть еще ряд технических поправок).

С тех пор, как отмечается в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, законопроект был существенно доработан, в том числе «в связи с необходимостью противодействия санкционным действиям недружественных стран, блокирующим транзит товаров и услуг в Калининградскую область».

На сегодняшний день (данные на 17 февраля 2023 года) в едином реестре резидентов Калининградской ОЭЗ числится 278 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации более 179 млрд руб. и штатной численностью (при выходе на проектные мощности) более 50 тыс. человек.

Санкционные поправки

Сейчас резиденты Калининградской ОЭЗ должны в течение трех лет осуществить в полном объеме капитальные вложения в соответствии со своим инвестиционным проектом. Для проектов в области туризма, обрабатывающих производств, рыболовства, рыбоводства и сельского хозяйства объем инвестиций должен быть не менее 50 млн руб., в области здравоохранения — не менее 10 млн руб. Для ИТ и научных проектов минимум инвестиций установлен на уровне 1 млн руб. Для всех остальных условием для включения в реестр резидентов ОЭЗ является инвестпроект на сумму не менее 150 млн руб.

Поправки предполагают, что для резидентов, включенных в реестр в 2020 и 2021 годах, срок осуществления инвестиций увеличивается до шести лет. В противном случае им нужно было бы выполнить обязательства уже в этом или следующем году. Заявление о внесении изменений в инвестиционную декларацию в части увеличения срока с трех до шести лет может быть подано резидентом до конца 2023 года. Из реестра участников ОЭЗ следует, что в 2020–2021 годах ее резидентами стали около 80 компаний.

Резидентов ОЭЗ в Калининградской области, зарегистрированных в 2022 году или позднее, поправка не затрагивает.

Изменения необходимы для «сохранения инвестиционной активности, поддержки реального сектора экономики и социальной стабильности в Калининградской области», говорится в пояснительной записке. Минэкономразвития обосновывает изменения тем, что из-за санкций значительно усложнились условия доставки грузов в регион через территорию ЕС, на операции с большим перечнем товаров наложены ограничения. Резиденты ОЭЗ столкнулись с разрывом налаженных партнерских связей, изменениями в политике поставщиков, ростом стоимости перевозок и переориентацией с сухопутного транспорта на морской, перебоями в поставках сырья и комплектующих.

Калининград граничит с Польшей и Литвой. В июне 2022 года Литва запретила железнодорожный транзит по своей территории российских грузов, попавших под санкции ЕС и следующих из регионов России в Калининград. В частности, под запрет попали продукты из железа, стали и некоторых других металлов, икра, алкоголь, лес и товары из дерева, стеклотара, цемент. В 2022 году Калининградская область стала одним из аутсайдеров в России по темпам промышленного производства (минус 17,6%), а реальные денежные доходы граждан там сократились на 6,3%, следует из данных Росстата.

Согласно сообщениям местных СМИ, инициатива увеличить инвесторам сроки для осуществления капвложений исходила от властей Калининградской области.