Сроки инвестпроектов в калининградской ОЭЗ продлят из-за санкций
Срок выполнения инвестиционных обязательств для некоторых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области увеличат вдвое — с трех до шести лет. Это необходимо для смягчения последствий западных санкций в эксклаве. Соответствующий законопроект Минэкономразвития, с которым ознакомился РБК, вынесен в понедельник, 6 марта, на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.
Законопроект на правкомиссии одобрен, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой работы комиссии. Как следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2023 год, этот проект планируется внести в Госдуму в апреле. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что документ утвержден на заседании правкомиссии. Теперь его должно рассмотреть правительство в полном составе.
Изначально проект поправок к закону «Об особой экономической зоне в Калининградской области» был опубликован на портале проектов нормативных актов осенью 2019 года, однако нормы об удвоении срока для капитальных вложений там не было (в законопроекте есть еще ряд технических поправок).
С тех пор, как отмечается в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, законопроект был существенно доработан, в том числе «в связи с необходимостью противодействия санкционным действиям недружественных стран, блокирующим транзит товаров и услуг в Калининградскую область».
На сегодняшний день (данные на 17 февраля 2023 года) в едином реестре резидентов Калининградской ОЭЗ числится 278 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации более 179 млрд руб. и штатной численностью (при выходе на проектные мощности) более 50 тыс. человек.
Санкционные поправки
Сейчас резиденты Калининградской ОЭЗ должны в течение трех лет осуществить в полном объеме капитальные вложения в соответствии со своим инвестиционным проектом. Для проектов в области туризма, обрабатывающих производств, рыболовства, рыбоводства и сельского хозяйства объем инвестиций должен быть не менее 50 млн руб., в области здравоохранения — не менее 10 млн руб. Для ИТ и научных проектов минимум инвестиций установлен на уровне 1 млн руб. Для всех остальных условием для включения в реестр резидентов ОЭЗ является инвестпроект на сумму не менее 150 млн руб.
Поправки предполагают, что для резидентов, включенных в реестр в 2020 и 2021 годах, срок осуществления инвестиций увеличивается до шести лет. В противном случае им нужно было бы выполнить обязательства уже в этом или следующем году. Заявление о внесении изменений в инвестиционную декларацию в части увеличения срока с трех до шести лет может быть подано резидентом до конца 2023 года. Из реестра участников ОЭЗ следует, что в 2020–2021 годах ее резидентами стали около 80 компаний.
Резидентов ОЭЗ в Калининградской области, зарегистрированных в 2022 году или позднее, поправка не затрагивает.
Изменения необходимы для «сохранения инвестиционной активности, поддержки реального сектора экономики и социальной стабильности в Калининградской области», говорится в пояснительной записке. Минэкономразвития обосновывает изменения тем, что из-за санкций значительно усложнились условия доставки грузов в регион через территорию ЕС, на операции с большим перечнем товаров наложены ограничения. Резиденты ОЭЗ столкнулись с разрывом налаженных партнерских связей, изменениями в политике поставщиков, ростом стоимости перевозок и переориентацией с сухопутного транспорта на морской, перебоями в поставках сырья и комплектующих.
Калининград граничит с Польшей и Литвой. В июне 2022 года Литва запретила железнодорожный транзит по своей территории российских грузов, попавших под санкции ЕС и следующих из регионов России в Калининград. В частности, под запрет попали продукты из железа, стали и некоторых других металлов, икра, алкоголь, лес и товары из дерева, стеклотара, цемент. В 2022 году Калининградская область стала одним из аутсайдеров в России по темпам промышленного производства (минус 17,6%), а реальные денежные доходы граждан там сократились на 6,3%, следует из данных Росстата.
Согласно сообщениям местных СМИ, инициатива увеличить инвесторам сроки для осуществления капвложений исходила от властей Калининградской области.
Что такое ОЭЗ
Особая экономическая зона — это часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. Также там может применяться процедура свободной таможенной зоны. ОЭЗ создаются сроком на 49 лет.
Для того чтобы стать резидентом ОЭЗ, юрлицо должно быть зарегистрировано на этой территории, не иметь филиалов и представительств за пределами ОЭЗ.
Согласно данным Минэкономразвития, сейчас в России функционируют 50 ОЭЗ: 31 промышленно-производственная, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые.