 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Итоги 2023-го ,  
0 

Естественная убыль населения России сократилась на 17%

Сюжет
Итоги 2023-го
В 2023 году число родившихся в России снизилось на 3,2%, до 1,26 млн человек, сообщил Росстат. Число умерших сократилось на 7,6%. В итоге естественная убыль населения уменьшилась на 17%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам 2023 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 495,2 тыс. человек. Это следует из предварительных данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Результат оказался на 17,4% ниже аналогичных данных за 2022 год.

Росстат, представляя оперативные сведения о естественном движении населения, сравнивает их с оперативными данными за предыдущий год, однако позднее служба традиционно уточняет демографические итоги предыдущего года. По сравнению с уточненными показателями убыли за 2022 год (594,6 тыс. человек; такой показатель был назван в середине прошлого года и оказался на 0,8% меньше оперативного) в 2023 году ее снижение составило 16,7%.

Рекорд по естественной убыли за новейшую историю страны был установлен в пандемийном 2021 году, когда она достигла 1,04 млн человек.

Снижение числа родившихся в 2023 году замедлилось относительно предыдущего года, следует из оперативных данных Росстата: если в 2022 году оно сократилось на 6,7%, то в 2023-м — на 3,2% (по сравнению с оперативными данными). По сравнению с окончательными данными 2022 года о количестве родившихся (1,304 млн) предварительный показатель за 2023 год снизился на 3%.

Наибольшие темпы сокращения числа родившихся в 2023 году фиксировались в Калининградской области (минус 8,7%), Белгородской, Смоленской и Сахалинской областях (минус 7,9%, 7,8% и 7,6%) соответственно. Прирост наблюдался в Чукотском и Ненецком автономных округах (плюс 4,6% и 2,2%), следует из данных Росстата.

Минимумы с 90-х

В абсолютном выражении число родившихся в 2023 году составило 1,265 млн человек, став минимальным с 1999 года (тогда оно составляло 1,215 млн человек, во все последующие годы показатель был выше). Период конца 1990-х годов, когда рождаемость не превышала 1,3 млн человек в год, специалисты называют «демографической ямой». Коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1 тыс. человек населения) снизился в 2023 году до 8,7 против 8,9 годом ранее.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В то же время число умерших снизилось на 7,3% относительно итогового показателя за 2022 год (и на 7,6% относительно оперативного), до 1,76 млн человек. Это рекордно низкое значение с 1991 года, когда количество умерших было на уровне 1,69 млн. Смертность снижается после пандемийного всплеска в 2020–2021 годах. Коэффициент смертности в 2023 году сократился до 12 против 13 годом ранее на 1 тыс. человек населения.

Вместе с данными о естественном движении населения Росстат привел статистику браков и разводов. Число браков в 2023 году снизилось на 17%, до 946 тыс., а количество разводов почти не изменилось, продемонстрировав символический рост в пределах 0,1%, до 684 тыс. Число браков в стране резко выросло осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
демография рождаемость смертность
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16:45
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 20:55
Кремль заявил об отсутствии контактов с США по противоспутниковому оружию Политика, 20:47
Футболист «Динамо» перенес операцию после перелома ключицы Спорт, 20:44
На экс-главу тамбовского Минздрава завели дело об оскорблении полицейских Общество, 20:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:24
В Брянской области сбили разведывательный беспилотник ВСУ Политика, 20:18
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 20:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кремль назвал неприемлемыми заявления Запада о смерти Навального Политика, 20:08
Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Роттердаме Спорт, 20:05
«Софтлайн» объявил об итогах Дня инвестора Пресс-релиз, 20:03
США ввели санкции против хуситов Политика, 19:52
Естественная убыль населения России сократилась на 17% Экономика, 19:49
Нацбанк Грузии смягчил требования по банковским вкладам для россиян Финансы, 19:32
Прокуратура предупредила об ответственности для участников акций в Москве Политика, 19:31