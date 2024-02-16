Естественная убыль населения России сократилась на 17%

В 2023 году число родившихся в России снизилось на 3,2%, до 1,26 млн человек, сообщил Росстат. Число умерших сократилось на 7,6%. В итоге естественная убыль населения уменьшилась на 17%

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По итогам 2023 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 495,2 тыс. человек. Это следует из предварительных данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Результат оказался на 17,4% ниже аналогичных данных за 2022 год.

Росстат, представляя оперативные сведения о естественном движении населения, сравнивает их с оперативными данными за предыдущий год, однако позднее служба традиционно уточняет демографические итоги предыдущего года. По сравнению с уточненными показателями убыли за 2022 год (594,6 тыс. человек; такой показатель был назван в середине прошлого года и оказался на 0,8% меньше оперативного) в 2023 году ее снижение составило 16,7%.

Рекорд по естественной убыли за новейшую историю страны был установлен в пандемийном 2021 году, когда она достигла 1,04 млн человек.

Снижение числа родившихся в 2023 году замедлилось относительно предыдущего года, следует из оперативных данных Росстата: если в 2022 году оно сократилось на 6,7%, то в 2023-м — на 3,2% (по сравнению с оперативными данными). По сравнению с окончательными данными 2022 года о количестве родившихся (1,304 млн) предварительный показатель за 2023 год снизился на 3%.

Наибольшие темпы сокращения числа родившихся в 2023 году фиксировались в Калининградской области (минус 8,7%), Белгородской, Смоленской и Сахалинской областях (минус 7,9%, 7,8% и 7,6%) соответственно. Прирост наблюдался в Чукотском и Ненецком автономных округах (плюс 4,6% и 2,2%), следует из данных Росстата.

Минимумы с 90-х

В абсолютном выражении число родившихся в 2023 году составило 1,265 млн человек, став минимальным с 1999 года (тогда оно составляло 1,215 млн человек, во все последующие годы показатель был выше). Период конца 1990-х годов, когда рождаемость не превышала 1,3 млн человек в год, специалисты называют «демографической ямой». Коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1 тыс. человек населения) снизился в 2023 году до 8,7 против 8,9 годом ранее.

В то же время число умерших снизилось на 7,3% относительно итогового показателя за 2022 год (и на 7,6% относительно оперативного), до 1,76 млн человек. Это рекордно низкое значение с 1991 года, когда количество умерших было на уровне 1,69 млн. Смертность снижается после пандемийного всплеска в 2020–2021 годах. Коэффициент смертности в 2023 году сократился до 12 против 13 годом ранее на 1 тыс. человек населения.

Вместе с данными о естественном движении населения Росстат привел статистику браков и разводов. Число браков в 2023 году снизилось на 17%, до 946 тыс., а количество разводов почти не изменилось, продемонстрировав символический рост в пределах 0,1%, до 684 тыс. Число браков в стране резко выросло осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации.