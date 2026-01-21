Всемирный экономический форум предложили перенести в один из 4 городов

Всемирный экономический форум можно было бы перенести туда, где «на самом деле строится мир», говорит сопредседатель форума, глава BlackRock Ларри Финк. По его словам, это могли бы Детройт, Дублин, Джакарта или Буэнос-Айрес

Ларри Финк (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк, временно исполняющий обязанности сопредседателя Всемирного экономического форума, который ежегодно проводится в Давосе (Швейцария), задумался о возможном переносе места проведения мероприятия в другие города мира, пишет Bloomberg.

Финк считает, что ВЭФ будет делать что-то новое, «появляться в местах <...>, где на самом деле строится мир». По словам Финка, городами, которые могут принять у себя форум, являются Детройт и Дублин, Джакарта и Буэнос-Айрес.

Форум проводится в Давосе с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен как горнолыжный курорт. В 2002 году форум был перенесен на один год в Нью-Йорк в знак солидарности после терактов 11 сентября.



В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит с 19 по 23 января. На нем представители политики и бизнеса обсуждают вопросы международной безопасности и экономические проблемы. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

В этом году на форум в Швейцарии удалось привлечь рекордное количество глав государств и правительств — 60, а также 55 министров. Давос посетят более 800 топ-менеджеров мировых компаний.

