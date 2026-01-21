Всемирный экономический форум предложили перенести в один из 4 городов
Глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк, временно исполняющий обязанности сопредседателя Всемирного экономического форума, который ежегодно проводится в Давосе (Швейцария), задумался о возможном переносе места проведения мероприятия в другие города мира, пишет Bloomberg.
Финк считает, что ВЭФ будет делать что-то новое, «появляться в местах <...>, где на самом деле строится мир». По словам Финка, городами, которые могут принять у себя форум, являются Детройт и Дублин, Джакарта и Буэнос-Айрес.
Форум проводится в Давосе с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен как горнолыжный курорт. В 2002 году форум был перенесен на один год в Нью-Йорк в знак солидарности после терактов 11 сентября.
В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит с 19 по 23 января. На нем представители политики и бизнеса обсуждают вопросы международной безопасности и экономические проблемы. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».
В этом году на форум в Швейцарии удалось привлечь рекордное количество глав государств и правительств — 60, а также 55 министров. Давос посетят более 800 топ-менеджеров мировых компаний.
На форум приедет президент США Дональд Трамп. Изначально в повестке форума значились мирные переговоры по Украине, однако после усиления напряженности со стороны США тема была скорректирована для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика