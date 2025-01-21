КС предписал изменить подход к налогам при выходе участника из компании

Текущая практика начисления налога компаниям, передающим свое имущество выходящим из ООО участникам в счет оплаты доли, фактически не соответствует Конституции, постановил КС. Урегулировать вопрос предстоит законодателям

Зал заседаний в здании Конституционного суда РФ (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

В случаях, когда из общества с ограниченной ответственностью (ООО), применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), выходит участник и компания рассчитывается с ним путем передачи имущества (а не денег), возникновение у такого ООО налогооблагаемого дохода и его размер (в случае возникновения) должны определяться по экономической выгоде компании, исходя из рыночной стоимости доли после осуществления расчетов с вышедшим участником. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС), рассмотрев запрос Верховного суда, поставившего вопрос о неопределенности объекта налогообложения у общества, передающего имущество в счет выплаты действительной стоимости доли. Постановление КС вынесено во вторник, 21 января.

Нередко ООО рассчитывается с выбывающим участником не деньгами, а иным имуществом. Минфин разъяснял, что в случае, если стоимость такого передаваемого имущества превышает первоначальный взнос участника, то сумма указанного превышения признается реализацией имущества и включается в состав доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. На этом основании в конкретном деле московского ООО «Успех и Н», дошедшем до КС, налоговики начислили компании налог в 3,25 млн руб. (налоговая база — «доходы» на УСН), пени и штраф на общую сумму 327 тыс. руб., исходя из того, что стоимость переданного участнику недвижимого имущества (около 55 млн руб.) превышала его первоначальный взнос в капитал (около 10 тыс. руб.). В дальнейшем суды согласились с расчетом налогового органа.

КС установил, что в действующем законодательстве отсутствуют специальные правила исчисления налога ООО при выплате вышедшему участнику действительной стоимости его доли путем передачи имущества в натуре. В отсутствие таких правил доход ООО в любом случае не может определяться по стоимости выбывшего имущества, то есть исходя из размера имущественных потерь компании, постановил суд. Поэтому ряд положений Налогового кодекса, совокупное применение которых приводит к вменению налогоплательщику дохода исходя из стоимости отчужденного имущества, не соответствуют Конституции.

Тем не менее, у общества в результате таких расчетов может возникнуть экономическая выгода, поскольку оно получает долю участника, в отношении которой может быть определена рыночная стоимость. «Экономическая выгода такого налогоплательщика может быть определена по полученному им имущественному благу в виде доли вышедшего участника, фактическая стоимость которой может даже превышать фактическую стоимость переданного имущества», — указал КС. Исходя из действующего регулирования рыночная стоимость доли может быть рассчитана как часть стоимости чистых активов общества, пропорциональная размеру доли. Стоимость чистых активов может быть посчитана на основании порядка, утвержденного приказом Минфина. При этом важно, что рыночная стоимость доли может быть посчитана с учетом выбытия имущества, переданного участнику. Не исключается и возможность установления рыночной стоимости с учетом механизмов, предусмотренных законом об оценочной деятельности, отмечается в постановлении КС.

КС предписал федеральному законодателю внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из принятого постановления. Пока такие изменения не сделаны, передача ООО на УСН имущества в счет выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику должна облагаться налогом исходя из рыночной стоимости доли, «определяемой в установленном порядке на момент после перехода ее к налогоплательщику». Постановление не применяется задним числом к случаям, когда налогоплательщик исполнил свои обязанности по уплате налогов за периоды, предшествовавшие вынесению данного постановления. Размер их налоговых обязательств не будет пересмотрен, если только речь не идет об оспаривании таких обязательств, продолжающихся или завершенных в суде «максимально высокой для данной категории дел инстанции».

РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу.