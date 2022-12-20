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В Чувашии сообщили об одном пострадавшем при взрыве на газопроводе

Госкомитет Чувашии по ЧС: при взрыве на газопроводе пострадал человек

При взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии пострадал человек, сообщил госкомитет республики по делам гражданской обороны и ЧС.

«Один пострадавший, погибших нет», — говорится в сообщении. В госкомитете добавили, что участок газопровода перекрыт, наблюдается факельное горение.

Взрыв произошел 20 декабря близ деревни Ямбахтино на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. Это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов, по нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу.

В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что до возгорания эксплуатирующая организация проводила работы, обстоятельства выясняются.

В Чувашии сообщили об одном пострадавшем при взрыве на газопроводе
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Теги
газопровод Украина Чувашия взрыв
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