Власти обсудят отказ от запрета фирм-матрешек в экономике

Власти готовы обсуждать снятие запрета на создание так называемых фирм-матрешек, о чем просил бизнес. Допустимым для баланса интересов будет расширение структуры акционерного общества на два-три участника, считают в Минэке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Экспертные группы по пяти направлениям в рамках механизма «Трансформация делового климата» (ТДК) 20 декабря озвучили свои предложения по расширению соответствующих «дорожных карт» на 2023 год, передает корреспондент РБК. Среди желаемых изменений — снятие действующего с 1990-х годов запрета на создание компаний-матрешек, когда одно акционерное общество владеет 100% акций другого, которое владеет 100% третьего.

В целом власти готовы рассматривать возвращение такого способа структурирования бизнеса, однако «тема чувствительная с точки зрения налогов», заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на расширенном совещании по подведению итогов реализации механизма ТДК.

Курирующий направление «корпоративное управление» ТДК первый замминистра экономического развития Илья Торосов отметил: «Если мы пойдем в эту сферу, то мы должны понимать, до какой степени мы будем расширять возможности для матрешек». По его словам, можно обсуждать длину цепочки в «два-три колена». «Плюс возникает вопрос с субсидиарной ответственностью. Если мы баланс найдем, то мы уберем злоупотребления в этой сфере, в том числе, обход налогов», — сказал он.

В мае Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Госдуме убрать из законодательства «дискриминирующий рудимент прошлого века» и облегчить компаниям структуривание бизнеса в условиях санкций по матрешечному принципу, писал РБК. Глава РСПП Александр Шохин тогда предложил упразднить запрет «матрешек» для всех хозяйственных обществ, для чего понадобится внести изменения в соответствующие статьи Гражданского кодекса, закона об акционерных обществах и закона об обществах с ограниченной ответственностью, где упоминается этот запрет,

В числе предложений по другим направлениям ТДК — отмена НДС для всех видов интеллектуальной собственности, установление ставки 0% НДС на вознаграждение за услуги, связанные с доставкой товара иностранному покупателю и другие.

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