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Бизнес попросил Госдуму убрать запрет из 1990-х на фирмы-матрешки‎

Запрет на создание частным бизнесом так называемых фирм-матрешек является дискриминирующим рудиментом прошлого века, считает РСПП. Его необходимо упразднить, чтобы облегчить компаниям структурирование бизнеса в условиях санкций
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Введенный в закон об акционерных обществах в 1995 году запрет на структуру владения типа «общество A владеет 100% общества B, которое владеет 100% общества C» пора отменить, поскольку, с одной стороны, при желании его можно обойти, а с другой — возможны ситуации непроизвольного нарушения закона, например, когда один из двух участников решает выйти из компании. Так считает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), предложивший Госдуме принять соответствующие поправки. Письмо от имени главы РСПП Александра Шохина председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову есть у РБК, в комитете подтвердили его получение.

В запрете матрешечных структур уже есть исключения для госактивов: «внучки» оборонных концернов и госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех» могут на 100% принадлежать структурам, единственным участником которых является оборонный холдинг или соответствующая госкорпорация. В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий государству передавать 100% акционерного общества предприятиям, которые сами на 100% находятся в собственности Российской Федерации. В настоящее время, чтобы не нарушать законодательство, государство сохраняет за собой одну акцию таких передаваемых обществ.

Тот факт, что из-под запрета на «матрешки» не выводят частный бизнес, а также регионы и муниципальные образования, является дискриминацией, пишет Шохин. «Хозяйствующие субъекты, не связанные с Российской Федерацией, будут вынуждены в полной мере соблюдать установленный запрет, в том числе при структурировании бизнеса для целей обхода санкций, что носит характер дискриминации по критерию формы собственности», — говорится в письме.

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Фото:SeongJoon Cho / Bloomberg

Глава РСПП предложил упразднить запрет «матрешек» для всех хозяйственных обществ. Для этого необходимо внести изменения в соответствующие статьи Гражданского кодекса, закона об акционерных обществах и закона об обществах с ограниченной ответственностью, где упоминается этот запрет, следует из письма.

В Комитете по собственности перенаправили запрос РБК в Комитет по государственному строительству и законодательству, сославшись на то, что последний является профильным по этому вопросу. В Комитете по госстроительству, а также в Минэкономразвития не ответили на запросы РБК.

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Запрет хозяйственным обществам иметь в качестве единственного участника другое общество, состоящее из одного лица, был введен в 1990-х годах для предотвращения злоупотреблений со стороны головных компаний холдингов и уклонения их от ответственности за действия дочерних фирм, говорится в письме РСПП.

«Подобный подход мог считаться актуальным в тот период времени, когда гражданское и корпоративное законодательство, а также законодательство о банкротстве только начинали формироваться и не содержали действенных норм об ответственности контролирующих лиц, а также о контроле за сделками с заинтересованностью», — следует из документа.

Установленный запретный механизм изначально не был эффективным и легко преодолевался: достаточно было включить в состав участников «внучатой» компании технического акционера, которым в том числе могла быть сама головная компания, пояснил РБК вице-президент РСПП Александр Варварин. «Поскольку выполнение существующих правил влечет значительные издержки для бизнеса по проведению корпоративных мероприятий, необходимо как можно быстрее избавиться от правового рудимента 1990-х годов прошлого века», — констатировал он.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук согласен: «Норма действительно устаревшая и, более того, особо и не работавшая». «Запрет можно было легко обойти, поэтому отказ от таких предписаний стал бы позитивным», — сказал он РБК.

Действующее регулирование совершенно излишне, особенно с учетом нынешней сложной ситуации, уверена старший юрист практики слияний и поглощений и корпоративного права адвокатского бюро ЕПАМ Татьяна Бойко. «Запрет заставляет участников оборота обходить его посредством ввода зачастую номинального второго участника, что создает ненужные издержки», — констатировала она. Если его отменить, то компании перестанут постоянно «спотыкаться» о ненужную норму и смогут решать реальные проблемы, которые перед ними сейчас стоят, подчеркивает Бойко.

Отмена запрета на «матрешки» поможет организациям, находящимся под санкционным риском, полагает адвокат Forward Legal Юлия Буныгина. Нередко в условиях внешних ограничений приходится создавать новые дочерние компании или продавать имеющиеся, сказала она. «Если при этом имеется риск «матрешки», приходится вводить технического участника. Принятие инициативы РСПП сделает одной формальностью меньше», — пояснила она.

Сложности из-за «матрешек»

В деловой практике возникают ситуации, когда из компании, владеющей 100% другой компании, выходит один из участников, в результате в ней остается единственный участник. Хотя ответственность за это нарушение законом не установлена, такие компании ограничены в совершении сделок: регуляторы могут оспорить их в суде, признать недействительными.

Если компании не соблюдают запрет на формирование организационной структуры «матрешки», они сталкиваются с рядом значимых юридических рисков, говорится в письме. Среди них можно выделить следующие.

  • Невозможность выхода участника из состава общества.

Если в компании X два участника (юридические лица A и B) и один (B) выходит из состава, то регистрирующие органы могут проверять, не принадлежит ли сам участник A единственному владельцу. Если происходит именно так, каким-то компаниям удается зарегистрировать изменения, а каким-то нет (единой судебной практики по этому вопросу не сформировалось).

  • Отстранение от участия в конкурсах и аукционах.

Федеральная антимонопольная служба в 2015 году разъясняла, что компании-матрешки не могут выступать покупателями государственного имущества. Это подтверждается и судебной практикой: суды исключали такие организации из списка участников аукционов по продаже госсобственности, указывают в РСПП.

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РСПП Госдума корпоративное управление санкции
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