Глава «Нафтогаза» сообщил о гибридном варианте соглашения с «Газпромом»

Глава компании Андрей Коболев считает, что такой вариант — не прерывать транзит в ЕС, в продолжении которого заинтересована российская сторона

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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил о том, что на переговорах по новому транзитному соглашению с Россией речь идет о гибридном варианте. Он может быть подписан в случае отсутствия договоренности по стандартному варианту. «Чтобы не прерывать транзит газа по территории Украины в ЕС и не создать кризис», — сказал Коболев в интервью радиостанции «Новое время».

Глава «Нафтогаза» при этом отметил, что Газпром заинтересован в продолжении транзита, поскольку «в Европе есть потребители, которым нельзя доставить газ без участия Украины». По словам Коболева, даже после начала поставок по достроенной первой нитке «Турецкого потока» остается 75 млрд куб. м газа, которые российской стороне «любым образом нужно транспортировать в Европу».

«Свято место пусто не бывает. Если в какой-то момент времени «Газпром», как поставщик, не сможет удовлетворить своего клиента, это сделают другие. Это может быть сжиженный природный газ: возможно, из Катара, возможно, из Америки, возможно, даже СПГ российской компании», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» также заявил, что Украина готова подписать новый контракт на транзит газа без предварительного урегулирования вопроса компенсации «Газпромом» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем. «Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы», — добавил он.

Ранее источники агентств ТАСС и «РИА Новости» в российской делегации сообщили, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. При этом источник РБК, близкий к российскому правительству, указывал, что обсуждается, например, вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

19 декабря после прошедших в Берлине трехсторонних переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа. По его словам, в ближайшее время возможен выход на окончательные договоренности.