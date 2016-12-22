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ФНС сообщила об устранении массового сбоя в работе онлайн-касс в России
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ФНС сообщила об устранении массового сбоя в работе онлайн-касс в России
Экономика, 20 дек, 19:00
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ФНС сообщила об устранении массового сбоя в работе онлайн-касс в России
Массовый сбой в работе онлайн-касс, затронувший крупные сети и заправки по всей стране, ликвидирован, остались лишь единичные случаи, которые будут скоро устранены. Как заверили в ФНС, ситуация не оказывает влияния на торговлю
Фото: Syda Productions /  Lori

Массовый технический сбой в работе онлайн-касс, который утром 20 декабря затронул крупные торговые сети и автозаправки, удалось ликвидировать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время. В любом случае ситуация не оказывает влияние на процесс торговли, так как ФНС разъяснила имеющиеся в настоящее время в законодательстве возможности осуществлять в данном случае торговлю без касс», — отметили в ведомстве.

Ранее налоговики рассказали, что проблемы были зафиксированы с оборудованием, произведенным компаниями АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». В службе пояснили, что после восстановления работы кассы пользователи кассовых терминалов должны будут сформировать чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. В таком случае они не привлекаются к административной ответственности.

Некоторые компании предпочли приостановить торговлю. В их числе сеть магазинов «Магнолия» (временно прекратила работу в Москве), некоторые магазины сети «Магнит». В сетях «Дикси» и «Азбука вкуса» РБК сообщили, что у них сбоев нет. В сетях X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») РБК заявили, что также сталкивались с проблемами в работе кассовых аппаратов. По словам представителей группы, перебои были зафиксированы в 04:00 мск во время открытия магазинов в Сибири, в настоящее время работоспособность большинства вышедших из строя аппаратов возобновилась.

Также в ночь на среду, 20 декабря, на ряде автозаправочных станций «Газпром нефти» отключились фискальные регистраторы кассовых аппаратов. В пресс-службе компании заявили, что продажи любых товаров в таких условиях запрещены, и заверили, что разбираются в случившемся. Также сбой произошел и в работе кассовой техники в дочерних обществах «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». Из-за этого продажа нефтепродуктов и сопутствующих товаров была приостановлена.

К настоящему времени работа восстановлена практически на всех АЗС «Газпром нефти», которые затронул сбой в работе кассовых аппаратов, сообщил РБК представитель компании. До конца дня все АСЗ должны вернуться к работе в штатном режиме. Ущерб от простоя просчитывается, ИТ-специалисты следят за корректной работой программного обеспечения, добавил он.

Торговые предприятия с 2017 года постепенно переходят на новую контрольно-кассовую технику, которая передает в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. Как пояснили РБК в компании-расследователе киберпреступлений Group-IB, сбой мог произойти из-за проблем в прошивке нового программного обеспечения.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов, Людмила Подобедова.
Теги: Федеральная налоговая служба , ретейлеры , сбой в работе
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