Group-IB исключила возможность сбоя касс из-за взлома

Сбой в кассовых аппаратах крупных ретейлеров и сетей АЗС в России не был вызван взломом — сбой мог произойти из-за проблем в прошивке нового ПО. Об этом РБК сообщили в компании Group-IB​, занимающейся расследованием киберпреступлений.

«Производитель «Штрих-М» уже разместил у себя на сайте информацию для технических специалистов, которых они призывают обновить прошивку оборудования. Это могут сделать как сами сети, так и сервисные службы, сотрудничающие с ними», — рассказал РБК руководитель проектного направления Group-IB Антон Фишман.

По его словам, обновление может занять некоторое время, так как у производителя нет централизованной системы обновления прошивки.

20 декабря сбой в работе кассовых аппаратов произошел в нескольких сетевых продуктовых магазинах и АЗС. В частности, сбой затронул сети X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнолию», «Магнит». С проблемами столкнулись АЗС «Газпром нефти» и «Роснефти». Компания «Штрих-М», крупнейший производитель кассовых аппаратов, сообщила, что проблемы могли быть вызваны тем, что ретейлеры не обновили программное обеспечение на кассах после выпуска новой прошивки.