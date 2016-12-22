В X5 Retail заявили об устранении сбоя в работе кассовых аппаратов

В сетях X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») заявили о возобновлении работоспособности большинства вышедших из строя кассовых аппаратов. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Проблема затронула лишь несколько процентов кассовых аппаратов торговых сетей Х5 Retail Group. Перебои были зафиксированы в 04:00 мск во время открытия магазинов в Сибири», — сообщили в X5 Retail.

Нестабильность работы касс была вызвана ошибкой программного обеспечения контрольно-кассовой техники, которую допустил производитель оборудования, отметили в компании.

«Поскольку X5R Retail Group вместе с ФНС достаточно долго пилотировала онлайн-кассы до вступления в действие закона об их обязательном применении, в ходе этого пилотирования были проработаны варианты решения проблем, и IT-специалисты Х5 Retail Group оперативно нашли решение проблемы. К настоящему моменту работоспособность большинства вышедших из строя кассовых аппаратов возобновлена, оставшиеся аппараты будут перенастроены до 15:00 мск», — сообщили в X5 Retail.

Ранее 20 декабря «Магнит» и «Магнолия» сообщили о сбоях в работе кассового оборудования. Также сбой произошел на заправках «Роснефти», «Газпром нефти» и «Роснефти». Федеральная налоговая служба сообщила, что зафиксированы проблемы с оборудованием, произведенным компаниями АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».



В сетях «Дикси» и «Азбука вкуса» РБК сообщили, что у них сбоев нет.

Производитель кассовых аппаратов ГК «Штрих» извинился за сбой в работе оборудования.

С 1 февраля, согласно требованиям налоговой, кассовые аппараты должны отправлять в онлайн-режиме все необходимые ФНС данные по каждой операции. До этого сведения сдавали на физическом носителе. Для этого необходимы кассовые аппараты нового образца.

В марте в Госдуме заявляли о проблемах, с которыми сталкиваются ретейлеры из-за требований ФНС о кассовой технике.