Новый президент Аргентины решил продать государственные СМИ

Хавьер Милей заявил, что намерен продать частным лицам новостное агентство Telam, телеканал TV Pública и радиостанцию Radio Nacional, так как не придерживается «практики министерства пропаганды»

Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах накануне, заявил, что намерен продать частным лицам принадлежащие государству новостное агентство Telam, телеканал TV Pública и радиостанцию Radio Nacional, передает Pagina/12.

«Я не придерживаюсь той практики министерства пропаганды. <...> Мы считаем, что TV Pública стало пропагандистским механизмом», — сказал он, отметив, что телеканал по большей части говорил о его альянсе «Свобода наступает» в негативном ключе.

Также Милей планирует продать частным лицам нефтегазовую компанию YPF и крупнейшего авиаперевозчика Aerolineas Argentinas.

«Все, что может быть в руках частного сектора, будет в руках частного сектора», — добавил он.

Милей (крайне правый политик, которого уже прозвали мини-Трампом) победил в финальном туре президентских выборов, прошедшем 19 ноября. Его соперником был кандидат от правящей коалиции и действующий министр экономики Серхио Масса. Милей ранее грозился разогнать Центробанк, перейти на доллар, разорвать связи с «коммунистами» в Китае и Бразилии и отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС. Себя он называл «защитником свободы, мира и демократии». После победы на выборах политик пообещал положить конец упадку страны, инфляция в которой с начала года превысила 140%.