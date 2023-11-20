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Экономика ,  
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Новый президент Аргентины решил продать государственные СМИ

Новый президент Аргентины Милей заявил о планах продать государственные СМИ
Хавьер Милей заявил, что намерен продать частным лицам новостное агентство Telam, телеканал TV Pública и радиостанцию Radio Nacional, так как не придерживается «практики министерства пропаганды»
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах накануне, заявил, что намерен продать частным лицам принадлежащие государству новостное агентство Telam, телеканал TV Pública и радиостанцию Radio Nacional, передает Pagina/12.

«Я не придерживаюсь той практики министерства пропаганды. <...> Мы считаем, что TV Pública стало пропагандистским механизмом», — сказал он, отметив, что телеканал по большей части говорил о его альянсе «Свобода наступает» в негативном ключе.

Также Милей планирует продать частным лицам нефтегазовую компанию YPF и крупнейшего авиаперевозчика Aerolineas Argentinas.

«Все, что может быть в руках частного сектора, будет в руках частного сектора», — добавил он.

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Фото:Tomas Cuesta / Getty Images

Милей (крайне правый политик, которого уже прозвали мини-Трампом) победил в финальном туре президентских выборов, прошедшем 19 ноября. Его соперником был кандидат от правящей коалиции и действующий министр экономики Серхио Масса. Милей ранее грозился разогнать Центробанк, перейти на доллар, разорвать связи с «коммунистами» в Китае и Бразилии и отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС. Себя он называл «защитником свободы, мира и демократии». После победы на выборах политик пообещал положить конец упадку страны, инфляция в которой с начала года превысила 140%.

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В 2021 году Милей основал либертарианскую партию «Свобода наступает» и избрался в нижнюю палату аргентинского парламента. До политики преподавал в университете макроэкономику, написал около 50 научных работ, выступал в качестве советника «Группы двадцати» (G20) и «Деловой двадцатки» (B20) и консультировал различные компании, в том числе аргентинское подразделение одного из крупнейших в мире банков, HSBC. С 2012 года он руководит экономическим отделением аргентинского аналитического центра Fundación Acordar.

Политик придерживается крайне правых и подчас провокационных взглядов, за что его уже прозвали мини-Трампом. В частности, он отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов, обещая провести референдум об их запрете. В ходе предвыборной кампании либертарианец заявил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая и Бразилии и отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС.

Себя Милей называет «анархо-капиталистом» и проблемы в экономике предлагает решать радикально: разогнать Центральный банк и заменить песо на американский доллар.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
Хавьер Милей Аргентина приватизация

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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