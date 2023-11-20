От зефира до софта: как российский бизнес переоткрывает экспорт

Производство пастилы на заводе компании «Белевская пастильная мануфактура» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Деятельность экспортеров продолжает быть важной частью отечественной торговой сферы. Еще в феврале текущего года первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов отмечал, что наращивание несырьевого неэнергетического экспорта — одна из ключевых задач российской экономики в текущих условиях и для ее решения необходимо поддерживать в том числе региональный средний бизнес.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», который реализуется по решению президента России, российские производители получают необходимую, особенно в нынешней ситуации, государственную поддержку при выходе на зарубежные рынки. С поиском иностранных клиентов и анализом международных рынков предпринимателям помогут региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом.

Следующие важные меры поддержки экспортеров — финансирование бизнеса для участия в международных выставках и деловых миссиях, субсидирование логистических расходов. Процесс лицензирования продукции также многоэтапный и непростой. Но и в этом случае предприниматели могут рассчитывать на помощь по нацпроекту. В частности, для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности онлайн в формате «одного окна». Уже три года, как платформа обеспечивает качественную и оперативную поддержку на всех этапах экспортной деятельности, поиск бизнес-партнеров и потенциальных покупателей, а также финансирование и страхование контрактов.

После ухода части иностранных компаний с российского рынка отечественные производители не только заняли освободившиеся ниши, но и продвинули свою продукцию за рубеж. При этом список экспортируемых товаров планомерно растет. Во многом это стало возможным благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», куратором которого является первый вице-премьер Белоусов. Это наглядно демонстрируют несколько цифр: $92 млрд совокупного объема экспорта, зарегистрированного через платформу, а также 57% компаний, обратившихся за услугой повторно за все время существования «Моего экспорта».

Познакомиться с результатами трудов отечественных производителей можно было на выставке в рамках международного экспортного форума «Сделано в России». Здесь была представлена самая разнообразная продукция от 78 российских компаний — от продуктов питания до программного обеспечения. Многие из участников выставки уже завоевали международные рынки. Еще 108 производителей разместили свои товары в электронном каталоге. В рамках «Сделано в России» производители были разделены по кластерам: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

Форум «Сделано в России» — это ключевое событие в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Помимо своей основной задачи — продвижения российских товаров и услуг на международные рынки, — он направлен на улучшение бизнес-климата в стране. Организатором форума выступил Российский экспортный центр (РЭЦ).

«Форум «Сделано в России» предоставляет уникальную возможность обсудить главные вызовы и актуальные вопросы внешней торговли, проанализировать экспортные результаты работы за год, разработать практические решения для расширения международного сотрудничества и определить основные направления развития в рамках новой глобальной архитектуры торгового сотрудничества», — уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Мы поговорили с несколькими компаниями — участницами форума. Все они работают в мало пересекающихся сферах, но высоко оценили выставку, раскрыли некоторые подробности своего участия в ней, а также рассказали о своей ситуации с экспортом продукции и услуг.

«Броня»

Волгоградская компания является одним из лидеров российского рынка теплоизоляционных и огнезащитных покрытий. «Броня» предоставила для экспозиции информацию о своей деятельности, логотипе, брендах, новинках 2023 года сразу на трех языках — русском, английском и китайском. Компании, как и другим участникам форума, важно масштабировать свой бизнес. Хотя нынешние и более ранние успехи весьма примечательны. В Италии компания участвовала в реализации госпрограммы по снижению углеродного следа от зданий. Защита от «Брони» не видоизменяет ни внешний вид, ни архитектуру, что крайне важно для исторических строений. Именно экологичность продукции волгоградской компании стала решающим фактором для принятия решения о сотрудничестве. В нынешних условиях компания, как и многие экспортеры, столкнулась с проблемами логистики и получения оплаты из-за рубежа: пришлось переориентироваться — внедрить параллельный экспорт. Впрочем, многих дистрибьюторов удалось сохранить.

По словам Александра Бояринцева, руководителя НПО «Броня», в 2023 году компания также открыла новые экспортные направления, заключила эксклюзивные дилерские контракты в Чили, Ираке и Иордании, Англии, Турции, Китае, ОАЭ. По этим контрактам уже отгрузили продукцию в Китай, Турцию, Эмираты, Ирак и Иорданию. Также отправили пробную партию продукции в Монголию. Волгоградцам удалось увеличить экспорт в 1,7 раза (или на 35% в литровом эквиваленте). Кроме того, «Броня» зарегистрировала свой товарный знак в США.

Меры по расширению рынка сбыта удалось принять оперативно благодаря поддержке по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Например, Центр поддержки экспорта и РЭЦ нашли для компании контрагентов в Монголии, а первые переговоры с предоставлением оплачиваемого переводчика происходили тоже при помощи государства. «Переоценить это невозможно, это очень важно, — рассказал Бояринцев. — Все эти меры абсолютно бесплатны. Я уже не говорю о таких механизмах, как субсидирование затрат по участию в зарубежных выставках, форумах, бизнес-миссиях, субсидии на международную сертификацию и патентование».

Белевская пастильная мануфактура

Следующая компания-экспортер, которая продемонстрировала свою продукцию на экспозиции, — представитель пищевой промышленности, известный многим бренд традиционного русского десерта. Для создания своей знаменитой пастилы и зефира компания ежемесячно перерабатывает около 800 т яблок кислых сортов. Из них получается 200–250 т пастилы и около 200 т зефира. Сейчас мануфактура экспортирует товары в более чем 20 стран.

Компания регулярно пользуется мерами поддержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Например, им помогают с поиском и консультациями торговых представителей за рубежом. Недавно мануфактура продвинулась на рынок Китая. Также у производителя пастилы, зефира и мармелада есть русскоязычный интернет-магазин в Европе.

«Роббо»

Доля экспорта отечественной IT-продукции в дружественные страны составляет примерно 10%. Но, по оценке президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, в ближайшие два-три года эта цифра вырастет до 70%. Участник форума «Сделано в России» и представитель этой отрасли — петербургская компания «Роббо», которая специализируется на детском образовании в IT и робототехнике. В данный момент компания ведет переговоры со странами Латинской Америки — Бразилией и Чили, где у компании пока нет партнеров.

Особенность бизнеса «Роббо» — в необходимости постоянно переводить свои инструкции и методические рекомендации на новые языки, а технический перевод — процесс небыстрый. В данный момент «Роббо» выходит на рынок Португалии и как раз делает переводы своей продукции. Таким образом, компания сможет расшириться и на страны Латинской Америки, где используются португальский и испанский языки. Как и «Броня», петербургская компания столкнулась с санкционным давлением, были организационные сложности в работе, обслуживании клиентов, с денежными переводами в Западной Европе, но с этим удалось справиться.