Фондовые торги в США начались снижением индексов

Фондовые торги в США 20 ноября 2008г. открылись снижением основных индексов. Инвесторы с пессимизмом восприняли доклад Министерства труда США, согласно которому количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю (завершилась 15 ноября 2008г.) выросло на 27 тыс. и составило 542 тыс. Это самый высокий уровень за последние 16 лет. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 505 тыс.

Кроме того, исследовательская организация Conference Board в первые часы торгов опубликовала индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам октября 2008г., который снизился на 0,8%. Аналитики ожидали снижения на 0,6%.

В минусе торговая сессия началась для нефтяных компаний США - на 0,4% подешевели акции ExxonMobil, на 2,9% - Chevron Corp. Это произошло после того, как цены на нефть опустились ниже отметки в 50 долл./барр.

Без оптимизма восприняли инвесторы сообщения финансовой компании GMAC Financial Services, которая подала заявку на изменение своего статуса на банковскую холдинговую компанию. На этом фоне в первые часы торгов акции компании потеряли в цене 1,8%.

На 10,5% снизилась стоимость ценных бумаг американского банка Citigroup. Он сообщил, что приобретет оставшуюся часть активов структурных инвестиционных компаний (SIV), консультируемых банком, на 17,4 млрд долл. по их текущей рыночной стоимости.

По состоянию на 18:26 мск индекс Dow Jones снизился на 159,06 пункта (-1,99%) - до 7838,22 пункта, индекс Nasdaq - на 34,87 пункта (-2,52%) - до 1351,55 пункта, индекс S&P - на 25,81 пункта (-3,2%), составив 780,77 пункта.