РЖД назвали дату возобновления движения поездов из Приморья в КНДР и КНР

В РЖД объявили о возобновлении перевозок из Приморья в КНДР и Китай с 15 декабря

С 15 декабря трижды в неделю начнут курсировать поезда из Суйфэньхэ (КНР) в Гродеково (Приморье) и на участке Хасан — Туманган (КНДР), сообщили в РЖД. Рейсы будут выполнять компании из Китая и КНДР

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

РЖД возобновят пассажирские перевозки из Приморского края в Китай и КНДР с 15 декабря, заявил глава Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергей Фомичев в ходе III Всероссийского туристического форума.

«С 15 декабря мы начинаем работать из Суйфэньхэ в Гродеково поездом китайских железных дорог. И с 15 декабря начинаем работать с северокорейской дорогой на участке Хасан — Туманган три раза в неделю», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Фомичева, на данный момент стороны разрабатывают график движения на 2024–2025 годы. После окончания этих работ РЖД намерены запустить поезда по маршруту Владивосток — Хасан — Раджин. «Договорились с корейскими коллегами, что в октябре мы проведем тестовый режим», — уточнил он, добавив, что подобные решения создадут туристический поток.

Пассажирское сообщение России с КНДР и Китаем было приостановлено после начала пандемии коронавируса. В ноябре 2022 года из Приморья отправился первый поезд в северокорейский Туманган, он доставил туда 30 орловских рысаков.

9 сентября РЖД заявили о планах возобновить пассажирское сообщение с Китаем. Однако речь шла о запуске поездов из Забайкальского края. В августе Россия и КНР сообщили о запуске экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао». Его маршрут проходит вдоль приграничной реки Туманная.