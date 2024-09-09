РЖД решили возобновить пассажирское сообщение с Китаем

РЖД работают над возобновлением пассажирского сообщения с Китаем. Железнодорожное сообщение между двумя странами оставалось закрыто после начала пандемии коронавируса

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«Российские железные дороги» (РЖД) прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем, сообщили в пресс-службе РЖД.

«В этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в РЖД, в фокусе внимания компании находится Восточный полигон (объединяет две магистрали — Транссибирскую и Байкало-Амурскую, БАМ). Там отметили, что на объектах строительства сохраняется положительная динамика работ с опережением в 1,2 раза.

Глава РЖД Олег Белозеров поручил во взаимодействии с Минтрансом отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока.

Границы между двумя странами были закрыты после начала пандемии коронавируса. В апреле 2022 года Россия сняла ограничения на выезд своих граждан, а также на въезд иностранцев по суше в Китай. Российское генконсульство в Харбине сообщало о работе сторон над возобновлением наземного пассажирского сообщения в конце 2022-го. В прошлом месяце Россия и Китай сообщили о запуске экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао», маршрут которого проходит вдоль приграничной реки Туманная.

Президент России Владимир Путин называл задачу расширения Восточного полигона масштабной. По его словам, там запланированы установка сплошных двойных путей и электрификация БАМа. Глава государства добавил, что за последние десять лет на Восточном полигоне построили свыше 2 тыс. км и модернизировали более 5 тыс. км путей, возвели и реконструировали более 100 мостов и тоннелей, в частности через реки Лена, Бурея и Селенга.

По данным РЖД, ежегодно в границах Восточного полигона перевозится 23 млн пассажиров, в оказании этих услуг задействованы 137 тыс. работников компании.