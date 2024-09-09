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РЖД решили возобновить пассажирское сообщение с Китаем

РЖД работают над возобновлением пассажирского сообщения с Китаем. Железнодорожное сообщение между двумя странами оставалось закрыто после начала пандемии коронавируса
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем, сообщили в пресс-службе РЖД.

«В этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в РЖД, в фокусе внимания компании находится Восточный полигон (объединяет две магистрали — Транссибирскую и Байкало-Амурскую, БАМ). Там отметили, что на объектах строительства сохраняется положительная динамика работ с опережением в 1,2 раза.

Глава РЖД Олег Белозеров поручил во взаимодействии с Минтрансом отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока.

Границы между двумя странами были закрыты после начала пандемии коронавируса. В апреле 2022 года Россия сняла ограничения на выезд своих граждан, а также на въезд иностранцев по суше в Китай. Российское генконсульство в Харбине сообщало о работе сторон над возобновлением наземного пассажирского сообщения в конце 2022-го. В прошлом месяце Россия и Китай сообщили о запуске экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао», маршрут которого проходит вдоль приграничной реки Туманная.

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Президент России Владимир Путин называл задачу расширения Восточного полигона масштабной. По его словам, там запланированы установка сплошных двойных путей и электрификация БАМа. Глава государства добавил, что за последние десять лет на Восточном полигоне построили свыше 2 тыс. км и модернизировали более 5 тыс. км путей, возвели и реконструировали более 100 мостов и тоннелей, в частности через реки Лена, Бурея и Селенга.

По данным РЖД, ежегодно в границах Восточного полигона перевозится 23 млн пассажиров, в оказании этих услуг задействованы 137 тыс. работников компании.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай РЖД железная дорога БАМ Транссиб сообщение
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