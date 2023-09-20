Власти решили продлить сроки регистрации бизнеса в новых регионах

Минюст предложил продлить на год сроки регистрации бизнеса в новых регионах России, следует из новых поправок. Не все предприниматели имеют возможность уложиться в установленный ранее дедлайн, указал глава ведомства Чуйченко

Вид на Донецк (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Власти собираются продлить на год сроки легализации бизнеса в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Законопроект «О внесении изменений в ст. 19.1 федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разработал Минюст и вынес на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности. РБК ознакомился с текстом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

Сейчас для разных регионов установлены различные предельные сроки по перерегистрации бизнеса. Согласно поправкам, все они сдвигаются на один год.

Сдвиг сроков необходим, так как не все компании имеют возможность обратиться с заявлением о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в ранее установленные дедлайны, аргументировал министр юстиции Константин Чуйченко в пояснительных материалах к поправкам. Вопрос имеет «особую социально-экономическую значимость», так как фирмы, которые не успели этого сделать вовремя, утрачивают право работать на территории России, указал министр.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) подтвердили РБК, что не все юридические лица, осуществляющие деятельность в новых регионах, имеют возможность соблюсти сроки регистрации. Там отметили, что поддерживают предложение Минюста об их продлении.

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, сообщили РБК в пресс-службе правительства. Это означает, что через некоторое время он может быть внесен на рассмотрение Госдумы. РБК направил запрос в Минюст.

Новые дедлайны

С предложением о переносе сроков по регистрации бизнеса на новых территориях в Минюст в начале 2023 года обратился временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, подписанных Чуйченко. «Минюст России отмечает особую социально-экономическую значимость изложенного в указанном обращении вопроса и полагает возможным поддержать позицию о необходимости продления вышеуказанного срока», — говорится в материалах. Сам текст обращения Пушилина в них не приводится.

Согласно действующим нормам, юрлица, сведения о которых содержались в местных реестрах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на момент их принятия в состав России, должны привести учредительные документы в соответствие с российским законодательством: компании ДНР и ЛНР обязаны сделать это не позднее 31 декабря 2023 года, Запорожской и Херсонской областей — не позднее 30 июня 2024 года. Из закона следует, что до конца 2022 года ФНС должна была сама перерегистрировать такие бизнесы в ЕГРЮЛ, но компаниям нужно внести запись в реестр о приведении учредительных документов в соответствие.

В то же время юрлица, сведения о которых не содержались в соответствующих реестрах в момент присоединения новых территорий к России (это могло относиться, например, к украинским по происхождению фирмам в Херсонской области, которые не встали на учет в период действия военно-гражданской администрации до 30 сентября 2022 года), должны не только изменить учредительные документы, но и обратиться с заявлением о регистрации в ЕГРЮЛ. По актуальным нормам компании ДНР и ЛНР могли это сделать до 30 июня 2023 года, а у организаций Херсонской и Запорожской областей есть время до 31 декабря 2023 года.

В случае если юридические лица не успеют произвести указанные действия в установленные сроки, они утрачивают право осуществлять деятельность на территории России, отмечал Чуйченко.

Разработанный Минюстом законопроект предполагает продление сроков — как первичной регистрации бизнеса в ЕГРЮЛ, так и внесения корректировок в учредительные документы для компаний, которые ранее находились в официальных реестрах четырех регионов. Для бизнеса в ДНР и ЛНР, который числился в их реестрах, дедлайн по изменению устава предлагается отсрочить на год, до 31 декабря 2024 года, для аналогичных юрлиц Запорожской и Херсонской областей — также на год, до 30 июня 2025 года.

Соответственно, для компаний, которые не числились в местных реестрах на момент присоединения к России, срок подачи заявления о регистрации в ЕГРЮЛ с изменением учредительных документов планируется продлить до 30 июня 2024 года, в случае если они работают в ДНР и ЛНР, а для резидентов Запорожской и Херсонской областей — до 31 декабря 2024 года. Еще в июне Минюст публиковал законопроект, которым предлагалось продлить срок регистрации в ЕГРЮЛ для таких фирм только из ДНР и ЛНР и только на полгода, до 31 декабря 2023 года.

Предполагается, что законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования. Это обусловлено «текущей геополитической ситуацией» в новых регионах, «требующей оперативного реагирования, в том числе в части поддержки юридических лиц», говорится в пояснительной записке.

Регистрация бизнеса в новых субъектах РФ ведется с 5 октября 2022 года. Как следует из данных ФНС, по состоянию на 1 сентября 2023 года в них было официально зарегистрировано 34,87 тыс. юрлиц, причем более половины (54%) их численности приходится на ДНР.

Проблемы при регистрации

Продлевать сроки регистрации в новых регионах необходимо, считает вице-президент «Опоры России» Сергей Лапенко. «Этот законопроект появился не просто так — были обращения от предпринимателей. В частности, у донецкого отделения «Опоры России» в работе находится несколько обращений о том, что люди не успели зарегистрироваться в установленные сроки (до середины 2023 года. — РБК)», — отмечает он.

У того, что предприниматели не укладываются в дедлайн, есть объективные причины, поясняет Лапенко. Нельзя сравнивать новые регионы с остальными по условиям ведения бизнеса — в них постоянно возникают разные сложности, в том числе с коммуникациями, существуют различные риски и угрозы, связанные с боевыми действиями, перечисляет он. «Когда мы открывали отделение организации в Мариуполе, только с десятого раза удалось подключиться по ВКС (видео-конференц-связи), пообщаться с коллегами», — приводит пример Лапенко.

Необходимость продления сроков обусловлена как специальной военной операцией и военным положением на указанных территориях, так и резкой сменой законодательства, для адаптации к которому требуется время, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Кроме того, действующие российские электронные сервисы и системы еще не введены полноценно в новых регионах. Из-за этого нередко возникают трудности с изменением учредительных документов или регистрацией в ЕГРЮЛ, указывает эксперт.

«Поэтому многие учредители действительно не имеют возможности привести свои компании в соответствие с российскими стандартами», — добавляет Спиридонова.

Регистрация юридических лиц, например, на территории ДНР занимает сейчас больше времени, чем в других регионах России, подтверждает член «Деловой России» в ДНР Оксана Воронина. «Это связано с тем, что органы государственной власти по большей части расположены в центре Донецка, где ситуация далеко не самая спокойная из-за регулярных обстрелов», — описывает она. Кроме того, чтобы учреждения привели документы в порядок, существует определенная процедура, а именно — необходимость собрать учредительное собрание всех участников, составить документы, заверить их нотариально, привезти в единый реестр регистрации. В этом основная проблема, уверена Воронина.

Официальная регистрация предпринимателям необходима, потому что без нее собственность может перейти к местным властям. «На территории Запорожской и Херсонской областей было принято решение, что все имущество в один день становится государственным. Чтобы доказать обратное и сохранить собственность, необходимо прийти в госорганы с документами», — констатирует Лапенко. Так, еще в августе 2022 года власти Херсонской области заявляли, что предприятия, чьи украинские собственники не зарегистрировались в новом статусе, будут признаны бесхозными и переданы в фонд госимущества области.

Чем больше послаблений, в том числе по срокам регистрации, тем лучше для бизнеса, тем более бесшовно пройдет переходный период, резюмирует Сергей Лапенко.