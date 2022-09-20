Fars узнало о планах Ирана закупать у России 9 млн куб. газа в день

Решение принято в рамках меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд, которое в июле заключили иранская NIOC и «Газпром». Тегеран и Москва также договорились о своповых поставках газа

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Иран планирует закупать по 9 млн куб. м российского газа в сутки через территорию Азербайджана, пишет Fars со ссылкой на отчет Министерства нефти республики. Кроме того, по 6 млн куб. м СПГ Тегеран будет получать для своповых поставок (используются в случае невозможности прямых поставок) из Ирана в другие страны.

По данным агентства, о таких объемах Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» договорились в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на сумму около $40 млрд. В соглашении также упомянуты строительство экспортного трубопровода из Исламской Республики в Пакистан и Оман и СПГ-проекты. Меморандум предполагает разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс в Персидском заливе, повышение давления на месторождении Южный Парс и разработку шести нефтяных месторождений.

В январе министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе визита в Россию предложил Москве осуществлять своповые поставки газа через свою территорию. «Мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта», — уточнил он. В конце августа министр анонсировал подписание контракта об импорте своповых поставок.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил о развитии отношений с Тегераном «по всем векторам». По словам главы государства, товарооборот между странами в прошлом году вырос на 81%, а в этом (с января по май) — на 30%. Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил «укрепление единства» стран, оказавшихся под санкциями США.