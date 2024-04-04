В России введут режим параллельного импорта для зарубежных патентов

В России появится межведомственная комиссия, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей. О том, как она будет работать, — в материале РБК

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти создадут новый орган в сфере «принудительного лицензирования». Это общепринятое название для инструмента ограничения интеллектуальных прав ради общественных интересов и интересов национальной безопасности. Речь идет о подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Постановление кабмина о создании подкомиссии и правилах ее деятельности есть в распоряжении РБК (его содержание подтвердил источник, знакомый с текстом). В феврале создать такую комиссию и определить правила ее работы поручал президент Владимир Путин.

Постановление согласовано правительством, знает федеральный чиновник (РБК направил запрос в пресс-службу правительства). В пресс-службе Минэкономразвития РБК подтвердили, что такая работа ведется.

Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Это будет происходить в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%, при соблюдении всех формальностей, таких как получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

Патентообладатели, в отношении которых примут такое решение, будут уведомлены о нем в «кратчайший срок» и получат «соразмерную компенсацию», следует из документа. При этом те владельцы патентов, которые отказались предоставлять право использования в связи с западными санкциями, будут получать такие возмещения на специальный счет типа «О».

«В условиях, когда российский рынок покинули из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», — заявили в Минэкономразвития, добавив, что такая необходимость продиктована в том числе экономической безопасностью страны.

Создание комиссии станет одним из способов достижения технологического суверенитета, передал РБК замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Для российских производителей будет создан «простой и понятный механизм защиты от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей», указал он. Подкомиссия становится «единым окном» для российских компаний, столкнувшихся с необоснованными отказами в доступе к требуемым им патентам и изобретениям, считает первый замгендиректора ЦСР Борис Копейкин.

РБК направил запрос в Минфин и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В 2022 году на фоне западных санкций и ухода многих зарубежных компаний в России был введен механизм параллельного импорта, разрешающий поставки в страну товаров без согласия правообладателей (ранее это запрещалось). В частности, режим распространяется на ввоз оружия, отопительных котлов и ядерных реакторов, мебели, транспортных средств, одежды, обуви, электроники.

Как будет работать подкомиссия

Поручение сформировать подкомиссию по выдаче разрешений на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности правительству дал президент Владимир Путин — в целях «обеспечения экономической безопасности». Согласно проекту постановления, с которым ознакомился РБК, она будет выполнять две основных задачи — рассматривать заявки компаний об использовании изобретений, полезных моделей или промышленных образцов без согласия патентообладателей и готовить соответствующие решения.

Возглавит подкомиссию министр экономического развития, его заместителем станет другой представитель Минэкономразвития. В состав комиссии также войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента (в должности не ниже заместителя руководителя), также на заседания по необходимости могут быть приглашены чиновники профильных ведомств.

Фактически принцип работы этой подкомиссии будет схож с действующей с марта 2022 года и возглавляемой министром финансов подкомиссии по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами из недружественных государств.

Комиссия будет принимать заявки на использование объектов интеллектуальной собственности от организаций, в которых государственные органы (в лице Российской Федерации, субъектов, муниципальных образований) и/или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75% (исходя из этого допускается, что менее 25% в компании-заявителе может принадлежать и иностранцам). Такие компании получат право обращаться с заявкой в Минэкономразвития как в уполномоченный орган при условии, что патентообладатель отказал в использовании прав на свое изобретение или же не ответил на запрос об этом в течение 30 дней.

Такое предварительное обращение к патентодержателю должно содержать предложение об условиях использования, «соответствующих установившейся практике» (включая некое справедливое роялти). В заявке должна содержаться информация об изобретении и патентообладателе, сведения о наличии у российской компании производственных мощностей для его использования, данные о товарах и услугах, которые планируется производить, и ожидаемом ценообразовании.

В течение пяти рабочих дней Минэкономразвития проверяет заявку и, если необходимые сведения поданы в полном объеме, передает ее на рассмотрение в ведомства — члены комиссии и профильный госорган (например, если речь идет о лекарствах, то в Минздрав и т.д.). Каждый из них должен готовить заключение в сфере своей компетенции: так, Минпромторг анализирует наличие товаров-субститутов на рынке, а также продукцию, в которой уже использовано аналогичное изобретение; ФАС оценивает потенциальные последствия для состояния конкуренции на соответствующем рынке (РБК направил запрос в антимонопольную службу); Роспатент смотрит на срок правовой охраны изобретения; профильное ведомство приводит позицию о значимости изобретения для отрасли в целом.

Собственное заключение готовит и Минэкономразвития — таким образом, их в норме должно быть пять (или четыре, если отрасль, где предполагается использование патента, относится к сфере ответственности Минпромторга). Если более половины заключений положительные, проект решения об использовании результатов интеллектуальной деятельности выносится на рассмотрение подкомиссии (она может заседать и в заочном формате). Финальное решение принимается по принципу простого большинства, а при равенстве количества голосов окончательное слово остается за председательствующим на комиссии.

Подбор ведомств, входящих в состав комиссии, является довольно адекватным и резонным, считает руководитель практики «Интеллектуальное право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Елена Баршай. Однако необходимо учитывать и то, что все они, разумеется, являются государственными и прежде всего заинтересованы в сохранении экономической безопасности России в условиях ужесточающихся санкций, а не в защите интересов правообладателей юрисдикций, проявивших себя как недружественные, отмечает она.

Соответствует ли международным нормам принудительное лицензирование

В 2013 году Россия присоединилась к Всемирной торговой организации и взяла на себя в том числе обязательства в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Ст. 31 этого соглашения определяет общие условия принудительного лицензирования, в частности разрешая использование патента без разрешения правообладателя, если «предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом».

Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности в исключительных случаях позволяют использовать права на ее объекты без согласия правообладателя, передал РБК руководитель Роспатента Юрий Зубов. «Это общемировая практика», — указал он.

Механизмы принудительного лицензирования объектов интеллектуальной собственности в той или иной форме содержатся в Гражданском кодексе достаточно давно, отмечает партнер Б1 Василий Маковкин. Согласно ст. 1360, которая действует с 2006 года, а в 2021 году была уточнена, «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан», правительство имеет право принимать решение об использовании продуктов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя.

До сегодняшнего дня государство достаточно сдержанно применяло механизмы принудительного лицензирования: как пример — во время пандемии правительство выдало разрешение (стало прецедентом) на использование защищенных патентами изобретений для производства противовирусного препарата ремдесивир, напоминает Маковкин. Американская Gilead Sciences тогда обжаловала это решение, но Верховный суд России отклонил ее иск.

Приостановление прав на интеллектуальную собственность сегодня является крайне редкой мерой и выступает реакцией на экономические санкции Запада, указывает Баршай. Россия все еще участвует в основных международных соглашениях в этой области, в связи с чем разработки российских авторов по-прежнему должны охраняться за рубежом (Парижская конвенция, Договор о патентном праве, Евразийская патентная конвенция и т.д), предупреждает она.

Впрочем, в 2022 году ЕС распространил санкции и на объекты интеллектуальных прав российских правообладателей, попавших в санкционный список. Поэтому сегодня невозможны выплаты лицензионных платежей подсанкционным субъектам, заключение лицензионных договоров, а ведомства не регистрируют объекты интеллектуальной собственности и не ведут по ним делопроизводство, подчеркивает Баршай.

В каких сферах может работать подкомиссия

Механизм, скорее всего, будет применяться к относительно наукоемким объектам интеллектуальной собственности, например к технологиям производства полупроводников и микроэлектроники, фармакологическим соединениям и другим объектам, самостоятельная разработка аналогов которых может занять десятки лет, считает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.

По мнению заместителя заведующего кафедрой по интеллектуальной собственности Университета им. О.Е. Кутафина, члена Ассоциации юристов России Елены Гринь, механизм будет востребован прежде всего в отношении важных лекарств и их компонентов.

Что получат иностранные правообладатели

Проект постановления предполагает, что зарубежных правообладателей нужно будет уведомлять о решении использовать результаты их интеллектуальной деятельности «в кратчайший срок» и выплачивать им «соразмерную» компенсацию. Согласно методике расчета такой компенсации, утвержденной в 2021 году, ее размер составляет 0,5% фактической выручки компании от товаров или услуг, произведенных благодаря использованию изобретения.

В 2022 году, после введения против России жестких санкций, правительство обнулило размер таких компенсаций для патентообладателей, связанных с недружественными странами. Однако теперь власти возвращают одинаковую для всех компенсацию в 0,5%, но уточняют, что, если речь идет о правах на интеллектуальную собственность, в использовании которых российской компании было отказано «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», компенсация переводится на специальный рублевый счет типа «О». Такие счета были введены указом президента в мае 2022 года для расчетов с недружественными правообладателями. Российская компания, которая по решению подкомиссии воспользовалась правом использования патента «недружественного» держателя, должна не позднее 30 дней после окончания календарного года, в котором была получена фактическая выручка, внести денежные средства на этот спецсчет, открытый на имя правообладателя в одном из российских уполномоченных банков.

Правообладатель или российская компания, перечисляющая ему компенсацию, вправе обратиться в подкомиссию, которую возглавляет министр финансов, с заявлением о выдаче разрешения на перевод средств со счета «O» на счет правообладателя (в том числе в иностранном банке), следует из президентского указа от мая 2022 года.

Член генерального совета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов указывает, что в интересах справедливости в идеале у российской компании, заинтересованной в использовании прав, должно быть письмо в адрес держателя патента с условиями, лучшими, чем закреплены правительством, например 1–3% роялти, и на которое нет ответа хотя бы один месяц. «В идеале только при наличии таких доказательств, что иностранный патентодержатель не готов вступать в переписку, подкомиссия имела бы право рассматривать обращение», — говорит он. Ставка роялти в 0,5%, по его словам, низкая, поскольку на рынке ставка на действительно востребованные патенты достигает и 5%. Очевидно, это решение в пользу российских производителей, но надо помнить и про риск, что российские авторы патентов могут столкнуться с зеркальными мерами за рубежом, предупреждает Шайхутдинов.

Правообладатель вправе оспорить размер компенсации, обратившись в суд по месту нахождения ответчика, указывает Гринь. Таким образом, подсудность такого спора будет находиться в рамках российской юрисдикции.

Критерии оценки в делах о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности бывают весьма оценочными, отмечает Баршай. Поэтому часто итог споров прогнозировать не получается, особенно для субъектов из так называемых недружественных юрисдикций.